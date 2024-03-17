NBA／Curry復出轟31分！勇士128:121戰勝湖人　詹皇空砍40分無用

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例行賽進入到尾聲，最後約20場的衝刺，將決定球隊的附加賽資格或在季後賽的排名，勇士近期狀態有些起伏，此役Curry從腳踝傷勢中復出，對湖人一戰的結果相當重要。
不過首節Curry似乎還在找比賽節奏，完全沒有得分進帳，不過次節他就和Klay Thompson攜手爆發，找回投籃手感，幫助灣區在兩節打完以67:66逆轉超前。下半場Curry持續加溫，勇士在他的帶動下，全場傳出38次助攻，團隊命中率超過5成，最終拿下勝利。
Curry今晚24投12中，攻下31分6籃板5助攻；Thompson則是三分球10投5中，攻下26分；Kuminga得到23分；Andrew Wiggins斬獲16分。明星大前鋒Draymond Green雖然只有6分進帳，但有13助攻12籃板。
詹皇此役老當益壯23投15中，拿到40分，另有9助攻8籃板，後衛D. Russell得到23分13助攻，但大前鋒Anthony Davis只打了12分鐘，得到8分4籃板，也成為勝負分野。
AD這一場首節上籃時，被中鋒Trayce Jackson-Davis打到臉部左眼腫脹，已回到更衣室。根據美國媒體報導，AD眼角膜擦傷傷勢，比賽中感到很不舒服，所以沒有回歸，在更衣室進行治療。
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