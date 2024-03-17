民生用電漲1度8元？陳建仁：細緻調整讓電價不影響物價
行政院長陳建仁今（17）日被問及民生用電調整一事，是否將漲至1度電8元，對此陳建仁說明，電價的調整有一個審議機制，若是用電量比較少的家戶，調整量就會比較低，用電量比較高的家戶，就會調整量比較高，會透過細緻的調整，使得電價的調整，不會影響物價，也使得電價的調整，能夠讓各個企業都能夠有充分的發展，而每一個家戶也都能夠負擔得起。
記者陳威叡／台北報導
對於電價調整，陳建仁說，實際上因俄烏戰爭，所有燃料價格提升，各國都大幅度地來調整電價，但是國內要感謝台電，為了要穩定民生，使得物價不要有大量的上升，也做了相關的調整，調整的幅度都遠低於其他的國家，因此物價實際上在俄烏戰爭之後，上升幅度相對於其他國家也要來得低很多，感謝台電吸收了相關的這些費用。
陳建仁說，這次電價的調整，已經跟大家做過多次的說明，電價調整是有一個審議的機制，最近審議委員會的工作小組已經展開了相關討論，在這個討論的過程當中，也要跟各位來說明，實際上會在穩定物價，還有供電充足這方面來加以調整，也會很細緻地來調整民生電價、大小商店電價，以及不同企業電價。
陳建仁表示，舉例來說，如果是用電量比較少的家戶，調整量就會比較低，用電量比較高的家戶，就會調整量比較高；而企業用電量一直在上升的，經營很好的企業，當然上升的幅度比較高，但是還沒有完全復甦的企業，就會調幅比較少。
陳建仁強調，會透過這樣的細緻調整，使得電價的調整，不會影響物價，也使得電價的調整，能夠讓各個企業都能夠有充分的發展，而每一個家戶也都能夠負擔得起。會繼續努力，使得台灣在整個電價供應、電源供應，還有電價調整更加地合理，我們也會要求審議委員會來做這樣的努力。