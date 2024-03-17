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MLB／鄭宗哲支援春訓4打席皆有功！敲安再選2保送　罕見守備失誤

▲旅美台將鄭宗哲支援海盜隊春訓，總共3打席敲出1安再選2保送，但罕見出現守備失誤。（圖／取自社媒X）
▲旅美台將鄭宗哲支援海盜隊春訓，總共3打席敲出1安再選2保送，但罕見出現守備失誤。（圖／取自社媒X）

記者林之越/綜合報導

現年22歲的旅美小將鄭宗哲目前所屬匹茲堡海盜隊的2A層級，今（17）日支援海盜隊的大聯盟春訓，擔任先發第七棒游擊手。本場共有4次打擊機會，敲出1安選到2保送，外加一次成功的犧牲短打，不過在防守端罕見出現失誤，而且是接連發生。

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鄭宗哲在今年擠入40人名單並參加大聯盟春訓，雖然在日前已被下放至2A，確定沒辦法參與開幕戰，但本日仍上場支援球隊春訓。首打席面對勇士資深強投摩頓（Charlie Morton）敲出內野滾地球，憑藉快速的腳程上壘，完成一隻內野安打。

後續雖然沒有再敲出安打，但發動「選球之眼」，連續選到2次保送，前3次打擊機會都成功站上壘包，第8局的最後一個打席則是成功完成犧牲短打，幫助壘上跑者推進，在進攻方面可以說是完美表現。值得一提的是，鄭宗哲目前春訓總共21個打數敲出6支安打，打擊率為2成86。

然而，以防守出眾的鄭宗哲卻在本場比賽罕見發生失誤，7局下面對遊擊滾地球，先是發生接球失誤，隨後傳球又再次失誤，讓打者攻佔上二壘。不過海盜最終仍以4：2擊敗勇士，沒有影響比賽結果。

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