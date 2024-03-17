NET紅標商品「5件4折」！襪子17元、帆布鞋143元眾瘋搶：店員惡夢
NET紅標出清開跑！國產服飾品牌NET每逢換季，就會推出紅標商品多件優惠，NET全台門市再度祭出紅標商品3件5折、5件4折活動，換算下來刷毛T恤143元、兒童洋裝99元，而眾人激推的襪子每雙17元，帆布鞋143元，難怪有人直言「店員惡夢又來了」。好市多也出現絨毛背心跳水價，下殺到250元讓人驚呼：比菜市場還便宜。
記者黃韻文／綜合報導
每逢換季前夕，服飾品牌常有大規模出清活動，NET再度發動紅標商品多件促銷，全台門市及官網單件1折、3件5折、5件4折，雖然折扣幅度不及去年「5件3折」，不過這次還是吸引不少消費者到場掃貨，NET並未訂出結束日期，但商品都是依門市庫存為主，無法調貨，越早去越好搶買。
至於NET紅標商品5件4折好不好買，則是見仁見智。有消費者表示，今年活動價格明顯上漲，不過款式也比較多，之前逛了好幾次都空手而歸，這次反而買了10件。但也有人打槍，紅標活動都是零碼、尺寸難挑，有些門市現貨只剩女裝或Size很小的衣服。
內行人則激推可補貨襪子和白布鞋，便宜又好穿，尤其襪子還算耐穿。也有人提到，可趁紅標出清補買皮帶，因為百元有找，就算粗魯使用弄壞也不心疼。但要注意，紅標商品售出一律不可退貨，雖然線上也可買較省力，但無法試穿，且不少尺寸已搶空。《NOWnews》實際查看NET線上購物，整理「5件4折優惠專區」亮點一次看。
美式賣場好市多（Costco）也有亮點商品，主打防風防雨的品牌Weatherproof，原價629元的男士絨毛背心，祭出跳水價250元，讓人驚訝大牌背心竟比菜市場地攤貨還划算。