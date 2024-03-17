還我安全用路！路團今7縣市快閃抗議　要求退回微罪不記點惡法　

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因此，行政院日前通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，包括10項罰鍰1200元以下交通違規不開放檢舉、研擬微罪不記點，並送立院審查，但也引發路權團體不滿，質疑這不僅侵害弱勢用路人權益、對守法駕駛不公、變相放任違規，在這些地方一但發生意外都會是嚴重死傷的事故，讓人質疑這樣的政策回頭，跟去年執政黨給出2030死傷減半的承諾，可說是完全地背道而馳。
去年的交通死傷高達3000多人，受傷人數達53萬創新高，交通部並沒有檢討、改善，還要變相放任交通違規，也發現去年的吊扣數沒有上升，反而下降1萬多件近一半。在交通工程、教育沒有改善之下，人本政策更不應走回頭交通改革勢必有陣痛期，但是「人命」不能與民怨衡量。
為擋下立法院將排審的道交法修正惡法，行人零死亡推動聯盟、台灣障礙者權益促進會、下一代學生行人路權聯盟、台灣機車路權促進會、台南市人本交通促進協會及親子團體等路權團體，今日上午10時10分串聯台北、桃園、新竹、台中、雲林、台南及高雄等7縣市，進行「快閃過馬路大富翁」街頭快閃抗議。
參與民眾身著黑，進行持續10分鐘的快閃過馬路舉牌抗議行動，民代台北市議員李明賢、時代力量主席、前立委王婉諭及交通事故受害者也到場力挺發聲，民眾更高舉標語齊喊「還我交通法治」、「停止殘害交通安全、停止殘害下一代」、「立法院退回惡法」、「工程與教育未改善前，執法不應走回頭路」等訴求。
除在今日串聯進行快閃抗議之外，為反對道交修惡，停止殘害交通，並退回修法著案，路權團體3月23日下午也將在立法院舉辦集會遊行陳抗，希望所提5大訴求，能讓政府聽見，更期望立委們能擋下不合理的法案。
路權團體所提出的5大訴求包括道路工程要改善、配套措施要規畫、駕訓教育要改革、交通執法要加強及退回修法草案。人零死亡推動聯盟認為，道路應規劃合理的上下客區、臨時停車格、避車彎、卸貨區等，以從根源解決職業駕駛的需求，並且提出改善計畫及期限，不能長期拖延使違規常態化，在道路環境改善前，應有相關的配套措施，如貨車卸貨應放置三角錐或車擋警示等，確保職業駕駛上、下客、貨也不會影響交通安全，而且應有不適任駕駛、高齡駕駛等的相關回訓制度，建立合理管控駕駛人的制度。也應多加宣導教育確保民眾能在合法位置上、下計程車。
既然政府拒絕警民合作，就要扛起責任，具體評估與規劃執法人力需求，改善執法量能不足的問題。同時，立法院在取得民間共識前應退回法案，並與相關團體召開公聽會，廣納各團體意見，共同討論工程設計法規與政策改善交通問題，避免製造用路人對立。