院會首次開天窗！他經驗談：上屆若像韓國瑜一路唱名 藍委必抓狂
立法院15日院會質詢首次「開天窗」。根據《聯合報》報導，前立法院副院長蔡其昌對此表示，他過去主持院會的經驗，立委臨時改書面導致後面立委根本來不及到議場上台質詢，這時候主席比較好的做法是喊休息，並立刻通知立委，以保障質詢權。
記者陳宜加／台北報導
立法院會15日下午施政總質詢，因民進黨立委陳亭妃改書面質詢，影響後續質詢的多位立委未能趕到議場質詢，進而導致議程結束。多位民進黨立委向立法院長韓國瑜表達抗議，並提出補救訴求；韓國瑜表示，願意協助儘速邀集三黨團總召協商，尋求妥適處理方式。
蔡其昌也說，如果上一屆他當立法院副院長要護航民進黨，只要民進黨一個立委忽然宣布改書面，他就開始往後唸名字，一路唸完，說質詢時間過了，那國民黨肯定會抓狂。不可能這樣做，應該要遵守慣例。
蔡其昌表示，立法院過去從王金平時代一直到蘇嘉全、游錫堃，大家都遵循議事慣例，議事人員在總質詢期間會排定周二和周五，多少立委質詢，會事先公布讓立委知道幾點要來總質詢。過去如果有立委排定好後要改書面質詢，基本上主席都會要求議事人員，一定要通知後面所有立委，要把時間往前移，這就是慣例，也才能落實保障立委質詢權。