海地局勢持續惡化！民眾不敢踏出家門　美國將派包機撤美公民

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不過海地角距離海地首都太子港約193公里，官員們警告，從太子港到海地角這段路線相當危險，無法提供各地前往機場的陸路交通接駁。美國國務院進一步表示，只有持有效簽證的美國公民才有搭乘包機資格，且只有在海地角局勢穩定的情況下，包機才會飛行。
目前太子港警方正試圖重新奪回黑幫頭目切里齊耶（Jimmy Chérizier）控制的地區，想方設法要逮捕切里齊耶。一名海地消息人士向《法新社》表示，當局16日的行動中正試圖重新控制首都的主要港口，該港口因暴力事件升級，自3月7日起關閉。
一般的海地民眾處境仍處於不穩定和危險當中，許多大使館和領事館正在將其公民空運出去。
《CNN》記者搭乘直升機，將太子港的狀況一覽無遺。記者表示，現在太子港時常能看見警察和幫派之間交火，槍聲在安靜的街道上迴響。當地民眾很少離開家，平常擠滿汽車和攤販的道路空無一人，計程車的生意門可羅雀。
現在在太子港能去的地方不多，所有出城的道路都被幫派封鎖，通往港口的道路也是如此，國際機場也已經關閉。在全城遭到封鎖之下，雜貨店的食物售罄，加油站已經沒有燃料，醫院也鬧出血荒。
聯合國正在努力在太子港和鄰國多明尼加共和國建立空中橋樑，為太子港運送重要物資。但目前唯一能進入太子港的只有來進行疏散的私人直升機，但這也再度提醒，海地這幾十年來持續受到嚴重的不平等困擾，大多數人每天的生活費不到4美元。
海地是位於加勒比海的島國，與多明尼加共和國接壤，人口約1150萬，土地面積約2萬7800平方公里，略小於比利時。在過去數十年來，因長期局勢不穩定、獨裁統治和自然災害，海地成為美洲最貧窮的國家。2010年的地震造成20萬人死亡，並對基礎設施和經濟造成嚴重破壞；聯合國維和部隊2004年入境部署協助穩定海地情勢，直到2017年才撤出；但在2021年7月，前總統摩依士遭到暗殺，後續的政治局勢僵局之中，全國持續發生動亂，備受黑幫暴力摧殘。