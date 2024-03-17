快評／韓得勝「雙19」轟垮傳統名校松山高中　外籍生勢力衝擊HBL

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今天對上松山，他在上半場就得到14分10籃板，完成「雙十」數據，得分表現倒是其次，但籃板能力給予對手造成很大的威脅，而東泰擅長的快速反擊，也是依賴他的籃板球，才能夠展開，可說是球隊支柱般的存在。
末節韓得勝屢次在禁區進球，給予松山很大的壓力，也正因為他的牽制，讓傅宥翔、邱繼揚等人獲得空檔機會。松山中鋒葉旭森已經盡力，但面對身型的差距，他還是扛得很辛苦。最終韓得勝得到19分19籃板，幾乎是「雙20」的數據，說明他的能力。
昨天光復高中總教練陳定杰在賽後受訪時曾表示，與東泰高中的比賽是一場捍衛本土尊嚴的戰鬥，也強調外籍生進入基層籃球是大勢所趨，但他希望能捍衛本土球員的上場機會，「能撐1年是1年」。
「我希望可以捍衛這件事，讓HBL能暫緩幾年。」陳定杰說，如果有外籍生的球隊拿冠軍，相信接下來各校一定會變成軍備競賽，自己希望能夠盡量延緩這種浪潮，讓本土球員在HBL戰場能繼續有發光舞台。
而對於東泰來說，這也是別具意義的一年，2021年他們擊敗能仁家商闖進四強，讓「東泰五虎」聲名大噪，高丁國柱今年在小巨蛋的願景就是希望隊史首勝能夠開張，最終這個目的也順利達成。
至於松山高中方面，這是黃萬隆教練宣布引退的一年，他生涯曾帶領松山高中拿下6座HBL冠軍，其中2009-2011年間還完成三連霸，指導出胡瓏貿、馬建豪、高國豪、林韋翰、余純安等職籃好手，是台灣基層教練中的指標性人物。
針對黃萬隆的歷史功過、褒貶很多，但外界都認同的一件事是他對於台灣基層籃球影響很大，以其嚴厲的風格打造出「綠色神盾」，松山高中的招牌和高人氣，讓HBL人氣歷久不衰，在「三山一仁」時代寫下自己獨特的一頁。
這兩支球隊在場上呈現完全不同的面貌，黃萬隆代表的傳統，韓得勝代表的新勢力衝擊，正如同聯賽本身正所經歷的一樣。
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