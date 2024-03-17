NBA點評／戳眼、計時器搶戲！勇士進攻40秒 經典勇湖大戰成鬧劇
NBA今(17)日上演經典的「勇湖大戰」，Stephen Curry此役復出，對決湖人「詹皇」LeBron James，原本話題十足，未料卻因計時器多次故障，加上Anthony Davis眼睛遭戳傷，提前退場，讓全美轉播賽事，意外變成一場鬧劇。
專欄作家/橘爸
湖人被自家主場的計時器搞，有一波進攻勇士進攻了約40秒，而裁判竟沒有發現。直到暫停時間，球員忍不住向裁判抗議，「一回合防守40秒，是在搞什麼?」
而計時器連續故障，裁判還一度將比賽暫停5次，打亂進攻節奏。Stephen Curry雖獲勝，卻也一臉無奈，賽後表示，「生涯第一次遇到這種狀況。」
本場比賽狀況百出，裁判還在觀看影片回放後，取消了LeBron James一記三分球，原因是球已經出界。湖人教練團非常不滿，賽後怒嗆，「這根本是聯盟決定勝負，裁判主導了一切!」
Curry、LeBron對決失焦，湖人球星Anthony Davis在首節上籃時，被中鋒Trayce Jackson-Davis打到臉部左眼腫脹，回到更衣室就退場。
根據美國媒體報導，AD眼角膜擦傷傷勢，比賽中感到很不舒服，所以沒有回歸，在更衣室進行治療，還會再做進一步的檢查。