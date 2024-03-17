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NBA點評／戳眼、計時器搶戲！勇士進攻40秒　經典勇湖大戰成鬧劇

▲經典「勇湖大戰」變成鬧劇，湖人「詹皇」LeBron James也非常無奈。（圖／美聯社／達志影像）
▲經典「勇湖大戰」變成鬧劇，湖人「詹皇」LeBron James也非常無奈。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

NBA今(17)日上演經典的「勇湖大戰」，Stephen Curry此役復出，對決湖人「詹皇」LeBron James，原本話題十足，未料卻因計時器多次故障，加上Anthony Davis眼睛遭戳傷，提前退場，讓全美轉播賽事，意外變成一場鬧劇。

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湖人被自家主場的計時器搞，有一波進攻勇士進攻了約40秒，而裁判竟沒有發現。直到暫停時間，球員忍不住向裁判抗議，「一回合防守40秒，是在搞什麼?」

而計時器連續故障，裁判還一度將比賽暫停5次，打亂進攻節奏。Stephen Curry雖獲勝，卻也一臉無奈，賽後表示，「生涯第一次遇到這種狀況。」

▲經典「勇湖大戰」，Stephen Curry（左）此役復出，對決湖人「詹皇」LeBron James，卻變成鬧劇。（圖／美聯社／達志影像）
▲經典「勇湖大戰」，Stephen Curry（左）此役復出，對決湖人「詹皇」LeBron James，卻變成鬧劇。（圖／美聯社／達志影像）
本場比賽狀況百出，裁判還在觀看影片回放後，取消了LeBron James一記三分球，原因是球已經出界。湖人教練團非常不滿，賽後怒嗆，「這根本是聯盟決定勝負，裁判主導了一切!」

Curry、LeBron對決失焦，湖人球星Anthony Davis在首節上籃時，被中鋒Trayce Jackson-Davis打到臉部左眼腫脹，回到更衣室就退場。

根據美國媒體報導，AD眼角膜擦傷傷勢，比賽中感到很不舒服，所以沒有回歸，在更衣室進行治療，還會再做進一步的檢查。

▲勇士主將Stephen Curry此役復出，攻下全隊最高的31分，湖人「詹皇」LeBron James這一場攻下兩隊之冠的40分，勇士隊終場以128:121擊敗湖人，贏得重要的一場勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士主將Stephen Curry此役復出，攻下全隊最高的31分，湖人「詹皇」LeBron James這一場攻下兩隊之冠的40分，勇士隊終場以128:121擊敗湖人，贏得重要的一場勝利。（圖／美聯社／達志影像）

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