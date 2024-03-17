換匯還有0.2156元！但便宜日圓要沒了嗎？要看本周是否結束負利率

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隨著日本春鬥加薪談判結果出爐，日本最大工會日本勞動組合總連合會旗下工會所屬企業同意加薪，平均幅度有5.28%，也創33年來最大加薪幅度，也因此，市場傳出日本央行可能在18、19日召開的貨幣政策會議上，解除負利率政策，若真如此，這也是日本自2007年以來時隔17年再次升息，也將成為啟動金融政策正常化的轉折點。
即便傳出日本可能結束負利率政策，日圓兌美元並未因此續升值，反而從146回至149價位，主要是美國2月生產者物價指數（PPI)）月、年增幅及上周請領失業金人數，全數高於市場預期．市場對美國聯準會（Fed）降息預期降溫，激勵國際美元強升，重新回到103之上，亞洲主要貨幣兌美元轉弱，不僅日圓，新台幣兌美元15日盤中也一度貶破31.6元，下探31.64元，重貶1.43角，終場收在31.593元，仍貶值了9.6分。
只是，根據央行統計，以15日下午4時台北匯市收盤價格來看，新台幣單日貶值了0.3%，日圓則貶了0.48%，日圓貶幅比新台幣更大，也因此，台銀日圓現鈔賣出價還有見0.2156元，相較3月11日的0.2177元，以換新台幣5萬元來說，當時只能換22萬9673日幣現鈔，現在則可換到23萬1910日幣，隔1周多可多換2237日幣，可以多吃2碗一蘭拉麵。
不過，現在傳出日本央行本周就可能結束「負利率」，日圓會不會再度彈升？哈日族3年多來享有的超便宜日圓可能接近尾聲？台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，就要看日本央行是否口惠而實至，是否真的會脫離「負利率」，若調薪又結束負利率之下，日圓兌美元有望回升至140價位，因此，若有日幣需求現在就可以換，畢竟日圓有升值壓力。