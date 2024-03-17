到全家結帳傻眼！抬頭見螢幕「滿滿自己」　3萬人朝聖：小七來借

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全家僅在貼文中簡單提到，TV聯播網將開放廣告販售，可限定時段、限定區域短期投放，留言區立刻刷滿一排：「請小編私訊我報價」、「卡」、「想了解價格」。新服務成功搏眼球，網友直呼特別：「全台的人看到會行注目禮」、「有創意，不錯」、「租不到大樓看板求婚可以來租這個」。
還有人笑稱，小七會不會來租借投放咖啡買一送一，也有人擔心歪樓：「這招就是專門整社恐的」、「絕對不能被朋友看到系列」「應該會變成討債／爆料小三看板」、「遇到高級酸就慘了」、「選舉時會被租光吧」、「有被玩壞的預感 」。
至於眾人最好奇的價格，《NOWnews》實際詢問全家官方，業者透露這是「慶生方案 」，單日在單店播放15分鐘，價格是1萬元，內容可以是1張照片或10秒影片，能在指定時段15分鐘內重覆輪播，不過由於服務剛上線，細節部份都可再調整。
至於眾人點名小七快來借，希望在全家店內看到7-11咖啡買一送一恐怕是無望了。全家補充提到，廣告販售會有內容審查機制，會排除政治、宗教、腥羶色、暴力內容，因此也不會出現選舉期間候選人照片爆滿的狀況。
也有民眾認為，台灣大車隊的廣告比較有料，看起來「更羞恥」。據了解，台灣大車隊早在2023年7月就推出「生日專車」，開放客製化車貼，像是把壽星、求婚對象的照片變成車體廣告，特價是1999元，另外可加500元在車程中播放短片，不過目前只限北北基桃，且行程車資另按跳表計算。