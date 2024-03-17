總質詢爭議韓國瑜稱「遵照規則」 綠委批：乾脆請AI主持就好
立法院上周五院會，民進黨立委痛批院長韓國瑜沒收質詢權，引發朝野互嗆，對此韓國瑜透過辦公室說明一切遵照「議事規則」，對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（17）日強調，沒有遲到的立委，只有早退的院長，立委都是依據議事處事先通知時間等候，何錯之有？反觀韓不聽秘書長再三勸阻，執意「跳號快轉」大有問題，更稱院長主持議事必須智慧、靈活因應突發狀況，若言必稱議事規則，「那麼乾脆請AI虛擬人物來當院長，找機器人主持院會就好。」
記者陳威叡／台北報導
對於立法院上周總質詢風波引發爭議，吳思瑤認為是前無古人後無來者，深感遺憾，也期待檢討精進，另強調「沒有遲到的立委，只有早退的院長！」立委都是依據議事處事先通知的時間，「按表操課」依序等候，何錯之有？反觀韓不理會秘書長再三勸阻，執意「跳號快轉」，直接沒收立委珍貴的質詢權，大有問題！
吳思瑤表示，回憶過去立法院運作數十年，從王金平、蘇嘉全到游錫堃，適用的是同一套議事規則，從未發生這種開天窗、出大包的狀況，那麼問題難道不是出在院長韓國瑜身上嗎？另也可思考，立法院長主持議事，必須智慧、靈活因應各種突發狀況，如果言必稱「議事規則」就好，豈不太低標了？「那麼乾脆請AI虛擬人物來當院長，找機器人主持院會就好。」
吳思瑤說，立委透過質詢監督國政，是《憲法》賦權神聖不可侵犯。請院長韓國瑜盡速補破網，透過朝野協商恢復這些委員受損的權利。同時也呼籲，朝野立委評論此事應當本於事實，切勿扭曲抹黑，不樂見此事破壞朝野和諧，立法院議事仍需穩健前進，請彼此自重自律。