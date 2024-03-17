台灣夜市輸了！陸網紅認「這地方」更好逛 食物道地、價格也實惠
對於觀光客來說，夜市文化是來台灣必須體驗的行程，但近年來夜市美食逐漸脫離銅板價，也讓許多台灣在地人越來越少逛夜市。知名Youtuber「小鐘Johnny」近期飛來台灣深度旅行，更發現了台灣「1秘境」比夜市更好玩、好逛，同時美食味道也更加在地，令他讚不絕口。
記者潘毅／綜合報導
長居非洲好幾年的中國旅行Youtuber「小鐘Johnny」，日前飛來台灣旅遊，近期他發出自己搭火車前往台南旅遊的過程，先在車上吃到道地的台鐵便當，以及觀賞沿途的鄉村風景。
到了台南之後，小鐘與老婆就沿途走走看看，後來更前往當地的「黃昏市場」，品嘗了在地美食「棺材板」以及「鱔魚意麵」，小鐘也大讚「棺材板就是屬於名字不好聽，但東西很好吃的類型」。
小鐘隨後又繼續逛黃昏市場，還買了滷味、涼菜、豆花等等美食，他也大讚：「這種黃昏市場，我覺得比夜市好玩多了，基本上來逛的都當地人，生活氣息特別濃厚，價格也很實惠」，小鐘老婆也附和道：「黃昏市場賣的東西，口味更好吃一點，更當地一點」，因為觀光夜市的口味常常會針對遊客做調整。
不少台灣網友看完小鐘的親身經歷後，也紛紛大讚「小鍾說的沒錯！逛傳統市場能感受到當地人吃的口味」、「很內行，知道要去黃昏市場」、「台灣人自己也覺得夜市開始偏向單一化、過度商業化」。