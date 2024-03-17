HBL／胡瓏貿命中「Logo Shot」！林現惟暴扣 黃萬隆也起立鼓掌
松山高中今（17）日在HBL高中籃球聯賽季軍戰和東泰高中進行交手，這場比賽松山的「大學長」胡瓏貿也來到場邊看球，他挑戰中場「Logo Shot」，嘗試第2次就出手命中，連恩師黃萬隆也起立鼓掌。而在第三節，松山高中主將林現惟也完成一次切入灌籃暴扣，嗨翻全場。
記者黃建霖/臺北報導
黃萬隆本季宣布將從高中籃球教練身份引退，迎向全新未來挑戰，松山高中也希望能在小巨蛋打出佳績歡送他離開。這兩天也有很多前松山校友來看他以及學弟比賽，昨天是陳信安，今天則是胡瓏貿。
松山高中此役在兩節打完以38:37領先東泰高中，胡瓏貿在中場休息時間，幫忙官方示範「Logo Shot」活動，他第一球差了一點，但第二球調整後就真的打板命中，讓場邊傳來一聲驚呼。而在場邊看的恩師黃萬隆也起立鼓掌，稱讚他「好球」。
胡瓏貿在松山高中就讀的3年都拿到冠軍，在2009-2011年間帶隊完成3連霸。如今他則在T1聯盟的高雄全家海神隊效力，並在T1元年幫助球隊拿下總冠軍。
在大學長場邊觀戰的鼓舞下，第三節一度陷入落後的松山高中，在該節後段重整旗鼓，林現惟切入灌籃得分，讓全場陷入沸騰，中鋒葉旭森也賞了東泰外籍生韓得勝一記「火鍋」，幫助球隊追到53:55 。
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