韓國瑜稱無接待外賓行程 陳亭妃：議事人員吃了熊心豹子膽？
立法院上周五院會，民進黨立委痛批院長韓國瑜沒收質詢權，引發朝野互嗆，而其中民進黨立委陳亭妃表示，自己早在上午11時許在議場座位等待質詢，卻被議事人員告知「院長要接待外賓，要下午2時30分才能質詢」，因而被迫改為書面，未料事後韓國瑜新聞稿稱自己沒有接待外賓行程，質疑沒有院長的指示，議事人員是吃了熊心豹子膽，用接待外賓理由阻擋立委質詢，「是誰在說謊？韓院長還是議事人員？」
記者陳威叡／台北報導
立法院總質詢爭議，民進黨立委痛批質詢權被沒收，韓國瑜將在明日主持朝野協商，而陳亭妃表示自己明日將會出席，更不容院長韓國瑜、議事人員與國民黨任意混淆視聽。首先質疑，為什麼議事人員不依照事實狀況更改看板中的資料，讓國民黨故意截取錯誤的訊息，栽贓自己。
其次，當天調整順序之後，自己就是上午最後一個質詢，這是無庸置疑的，因為上午11時40分就在議場座位等待質詢，但議事人員卻要大費周章地從前面跑到我的位置，告知「因為韓院長要接待外賓，所以要到2時30分才能質詢」，她才被迫改爲書面。
陳亭妃表示，現在韓國瑜知道紙包不住火，所以透過辦公室發新聞稿說當天沒有接待外賓行程，試問在沒有院長的指示下，議事人員是吃了熊心豹子膽，直接用「接待外賓」的理由來阻擋立委質詢？「是誰在說謊？韓院長還是議事人員？」