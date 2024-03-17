路跑／萬金石馬拉松圓滿落幕！周庭印、謝千鶴攜手拿下國內組冠軍

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侯市長同時感謝教育部體育署、中華民國田徑協會、市府團隊及台灣美津濃、富邦金控、太平洋建設以及所有贊助夥伴的努力與支持下，讓這場賽事成為新北品牌賽事。更是感謝每年出動的大批警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，因為大家的付出，才能成就這場金標賽事，讓世界看見新北。
體育局補充，本屆賽事邀請來自衣索比亞、肯亞、南非等國11位國際菁英好手來臺，共計26國、334位外籍選手，超過1萬1,000位選手參加。本屆萬金石馬拉松成績，馬拉松男子組前3名皆為來自肯亞的選手，第1名Cyrus Kipkemboi(2小時09分31秒)，成功打破大會紀錄(2小時11分17秒)，賽後表示，備戰三個月，有達到設定的目標。
國內好手周庭印（2小時24分43秒）拿下國內男子組第1名，賽後表示：「賽前因練習腳有不適，不確定能否順利完賽，開賽後放手一搏，因為沿路的加油聲音給我力量，讓我不輕易放棄，最後拿到理想成績！」。
馬拉松女子組第1名為衣索比亞選手Fozya Jemal （2小時38分10秒），賽後表示很享受比賽，期待未來再來台參賽。國內好手謝千鶴（2小時57分49秒）拿下女子組總排第5名，取得國內馬拉松女子組冠軍，賽後表示一度想放棄，返程時因一位外籍選手互相激勵，堅持到最後！經過萬金石馬拉松魔鬼坡洗禮後，未來再挑戰其他賽事都不怕。
萬金石馬拉松持續與選手共同落實環境永續作為，如賽前於新北市境內辦理主題淨街與淨灘活動，並持續跟富邦金控合作響應「Run for Green」提供完賽選手種樹服務，共同為環境盡一份心力；本次完賽成績證明同樣以電子方式提供，完賽選手可於賽後直接掃描號碼布上的QRCode查詢，更多「2024新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。
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