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路跑／萬金石馬拉松圓滿落幕！周庭印、謝千鶴攜手拿下國內組冠軍

▲新北萬金石馬拉松圓滿落幕，周庭印、謝千鶴攜手拿下國內組冠軍。（圖／新北萬金石馬拉松大會提供）。
▲新北萬金石馬拉松圓滿落幕，周庭印、謝千鶴攜手拿下國內組冠軍。（圖／新北萬金石馬拉松大會提供）。

記者林之越/綜合報導

2024新北市萬金石馬拉松今（17）日由新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人，在萬里翡翠灣為1萬1,000名跑者鳴笛起跑。全馬男子組第1名Cyrus Kipkemboi跑出2小時09分31秒，成功打破大會紀錄，國內組賽事則由周庭印、謝千鶴分別拿下男子組、女子組冠軍。

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新北市長侯友宜表示，萬金石馬拉松已經是每年3月固定會出席的活動，18年來從不間斷，從銅標籤、銀標籤到現在成為全臺首場世界田徑總會金標籤認證賽事，很開心可以用運動跟大家交流，藉由運動永遠保持積極正向樂觀的心態，就像各位跑友們齊聚在萬里就是要感受金標賽事的魅力及新北市北海岸明媚的風光。

侯市長同時感謝教育部體育署、中華民國田徑協會、市府團隊及台灣美津濃、富邦金控、太平洋建設以及所有贊助夥伴的努力與支持下，讓這場賽事成為新北品牌賽事。更是感謝每年出動的大批警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，因為大家的付出，才能成就這場金標賽事，讓世界看見新北。

▲新北萬金石馬拉松圓滿落幕，賽前新北市長侯友宜到場為跑者鳴槍起跑。（圖／新北萬金石馬拉松大會提供）。
▲新北萬金石馬拉松圓滿落幕，賽前新北市長侯友宜到場為跑者鳴槍起跑。（圖／新北萬金石馬拉松大會提供）。
體育局補充，本屆賽事邀請來自衣索比亞、肯亞、南非等國11位國際菁英好手來臺，共計26國、334位外籍選手，超過1萬1,000位選手參加。本屆萬金石馬拉松成績，馬拉松男子組前3名皆為來自肯亞的選手，第1名Cyrus Kipkemboi(2小時09分31秒)，成功打破大會紀錄(2小時11分17秒)，賽後表示，備戰三個月，有達到設定的目標。

國內好手周庭印（2小時24分43秒）拿下國內男子組第1名，賽後表示：「賽前因練習腳有不適，不確定能否順利完賽，開賽後放手一搏，因為沿路的加油聲音給我力量，讓我不輕易放棄，最後拿到理想成績！」。

▲新北萬金石馬拉松圓滿落幕，周庭印拿下國內組男子組冠軍。（圖／新北萬金石馬拉松大會提供）。
▲新北萬金石馬拉松圓滿落幕，周庭印拿下國內組男子組冠軍。（圖／新北萬金石馬拉松大會提供）。
馬拉松女子組第1名為衣索比亞選手Fozya Jemal （2小時38分10秒），賽後表示很享受比賽，期待未來再來台參賽。國內好手謝千鶴（2小時57分49秒）拿下女子組總排第5名，取得國內馬拉松女子組冠軍，賽後表示一度想放棄，返程時因一位外籍選手互相激勵，堅持到最後！經過萬金石馬拉松魔鬼坡洗禮後，未來再挑戰其他賽事都不怕。

▲新北萬金石馬拉松圓滿落幕，周庭印、謝千鶴攜手拿下國內組冠軍。（圖／新北萬金石馬拉松大會提供）。
▲新北萬金石馬拉松圓滿落幕，周庭印、謝千鶴攜手拿下國內組冠軍。（圖／新北萬金石馬拉松大會提供）。
萬金石馬拉松持續與選手共同落實環境永續作為，如賽前於新北市境內辦理主題淨街與淨灘活動，並持續跟富邦金控合作響應「Run for Green」提供完賽選手種樹服務，共同為環境盡一份心力；本次完賽成績證明同樣以電子方式提供，完賽選手可於賽後直接掃描號碼布上的QRCode查詢，更多「2024新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

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