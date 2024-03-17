議事轉播畫面鐵證！開會前20分鐘陳亭妃已改書面 立委沒理由遲到
立法院上周五下午院會進行總質詢，多名立委唱名3次未到，立法院長韓國瑜遂提早宣布「休息」，院會開天窗引發藍綠互槓，國民黨立委王鴻薇批當天臨時更改書面質詢的陳亭妃是質詢大亂的元兇，陳亭妃反嗆，他是配合韓國瑜「接待外賓」，才被迫改書面質詢，不容國民黨抹黑。不過事實上，根據當天的立法院議事系統，下午2點10分左右，陳亭妃已顯示改為書面質詢，此時距離開會時間2點30分，也還有20分鐘時間，理論上不應有立委趕不及到議場質詢。
記者何哲欣／台北報導
還原當天的立法院總質詢，上午最後質詢的兩人是國民黨立委賴士葆、王鴻薇。王鴻薇質詢時，畫面顯示，接下來的順序依序為「邱議瑩（書面）、鍾佳濱（書面）、羅明才、洪申翰、邱志偉、賴瑞隆（書面）、陳亭妃、郭國文、賴惠員、涂權吉、陳冠廷、林楚茵」。
王鴻薇結束質詢後，韓國瑜宣布上午院會休息，此時陳亭妃更換質詢順序，與邱議瑩互換，螢幕上顯示，「陳亭妃、鍾佳濱（書面）、羅明才、洪申翰、邱志偉、賴瑞隆（書面）、邱議瑩（書面）、郭國文、賴惠員、涂權吉、陳冠廷、林楚茵」。
中午休息時間一直持續到下午2點半開會。但約在14點10分左右，畫面已將陳亭妃的質詢改為書面。因此下午第一位質詢的立委應為羅明才，質詢時間15分鐘。
不過因羅明才未現身，遭韓國瑜唱名後跳過，也導致後面一連串的立委都無法完成質詢。但不論羅明才是否要質詢，羅明才後面的立委，在14點10分畫面顯示為陳亭妃改書面質詢時，就應該在14點30分院會開會後，到議場內等待。
立法院因各立委研究室散居各地，因此每次表決前都要按鈴7分鐘通知立委到場，洪申翰的研究室在青島會館二樓，有天橋可以直通院區，若洪申翰當時已在研究室，下午2點30分抵達議場內，時間絕對綽綽有餘。
結果羅明才不在場、洪申翰也不在場，後續的立委全部反應不及，全部被韓國瑜唱名跳過。洪申翰事後到韓國瑜辦公室抗議。