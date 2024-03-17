韓韶禧認愛！柳俊烈黑歷史被挖 昔爆炒房爭議「90%貸款又賣」
韓國女星「最正小三」韓韶禧15日被爆出和百想影帝柳俊烈在夏威夷約會，隔日韓韶禧親自發文認愛，說明與柳俊烈於2024年初交往。柳俊烈曾演過《我只是個計程車司機》、《請回答1988》等多部戲劇，還因為韓綜《花樣青春》與《Traveler旅行者》圈粉無數；2022年卻被爆出貸款90%炒房獲利，形象大傷。
記者薛羽彤／綜合報導
柳俊烈在2019年的韓綜《Traveler旅行者》中，他與李帝勳一起前往製作組完全沒安排的古巴背包旅行，獨自包辦行程規劃，一路上也冷靜應付各種突發狀況當起小隊長，私底下的他經常展現輕鬆自然的態度，讓觀眾直呼「好想有這樣的旅伴啊！」被他鬆弛的心情與態度大大圈粉。
37歲的柳俊烈2015年演出《請回答1988》因而受到關注，去年他以韓國古裝驚悚片《晝盲神探》打敗馬東石、朴海日、鄭雨盛，以及「坎城影帝」宋康昊，拿下韓國百想藝術大賞影帝，粉絲也大讚他是韓國娛樂圈中「大器晚成」的代表之一。
除了耀眼的演藝成績外，柳俊烈也爆發過負面新聞。2022年柳俊烈被爆投資房產一年內，轉手淨賺韓幣40億元（約台幣9400萬），甚至貸款居然可以借到90%，外界認為他濫用明星特權「無痛炒房」。當時他的經紀公司回應「演員個人財產與事業相關的私生活，公司發出回應得要十分小心謹慎。」有講等於沒講的回應，讓韓國網友看了十分不滿。
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