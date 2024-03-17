北市男嬰死亡疑染諾羅！疾管署曝最新疫調　過去未有染病死亡統計

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此外，經疫調了解，這個關愛之家共有3名工作人員、2名住民，除死亡個案外，其他人目前都沒有感染諾羅症狀，另有2名社工會不定期協助關愛之家，目前也無症狀，初步排除群聚感染狀況，應為單一感染個案，防疫醫師將進一步了解是否有需要釐清的部分。
至於另1名來自桃園、疑似感染諾羅病毒的個案，曾淑慧表示，個案不住在關愛之家，但經關愛之家協助送醫，為1歲女嬰，個案14日起腹瀉4到5次、脫水、發燒，15日送急診發現病童多處瘀青，因症狀嚴重，轉院收治加護病房，醫院已通報家防中心社工及報警。
雖然諾羅屬感染性很強的病毒，但曾淑慧提到，對一般人來說並非不是嚴重疾病，對幼兒及免疫不全者來說，有可能因為體液流失、電解質不平衡等原因而造成死亡，只是因非法定傳染病，未列入常規監測病毒，過去未有諾羅死亡統計。
對於腹瀉群聚事件，由於擔心不明原因腹瀉，依據規定，人口密集機構如果每日有腹瀉3次以上，就應依據人口密集機構監視作業於疾管署統計，過去4周共通報136起腹瀉群聚事件，其中101起檢驗陽性，主要發生於餐飲旅宿業83起，校園13起，檢出病原體以諾羅病毒為主。
根據疾管署統計，過去4周共通報136起腹瀉群聚事件，其中101起檢驗陽性，主要發生在餐飲旅宿業83起，校園13起，檢出病原體以諾羅病毒為主。