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北市男嬰死亡疑染諾羅！疾管署曝最新疫調　過去未有染病死亡統計

▲針對台北市社會局通報2起疑似兒虐事件，其中1例已死亡，死因目前尚待司法相驗，社會局認為疑似感染諾羅病毒，而衛福部疾管署今（17）日揭露最新調查情況。(資料照/劉品希 攝)
▲針對台北市社會局通報2起疑似兒虐事件，其中1例已死亡，死因目前尚待司法相驗，社會局認為疑似感染諾羅病毒，而衛福部疾管署今（17）日揭露最新調查情況。(資料照/劉品希 攝)

記者顏真真／台北報導

針對台北市社會局通報2起疑似兒虐事件，其中1例已經死亡，死因目前尚待司法相驗，社會局認為疑似諾羅病毒傳染。衛福部疾病管制署今（17）日也已派防疫醫師前往關愛之家了解，僅1名兒童染諾羅，初步排除群聚感染，但對幼兒及免疫不全者仍有可能體液流失、電解質不平衡等原因，而造成死亡，只是因非法定傳染疾病，過去未有諾羅相關死亡統計。

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對於死亡的6個多月大男嬰，疾管署副署長暨發言人曾淑慧指出，由於此案受到社會高度關注，防疫醫師已進入協助調查，根據關愛之家工作人員描述，個案在15日上午出現腹瀉，工作人員先帶到診所就醫，就醫後返回休息，下午發現個案臉色不對緊急送醫，仍不幸死亡，而詳細死因尚待進一步調查。

此外，經疫調了解，這個關愛之家共有3名工作人員、2名住民，除死亡個案外，其他人目前都沒有感染諾羅症狀，另有2名社工會不定期協助關愛之家，目前也無症狀，初步排除群聚感染狀況，應為單一感染個案，防疫醫師將進一步了解是否有需要釐清的部分。

至於另1名來自桃園、疑似感染諾羅病毒的個案，曾淑慧表示，個案不住在關愛之家，但經關愛之家協助送醫，為1歲女嬰，個案14日起腹瀉4到5次、脫水、發燒，15日送急診發現病童多處瘀青，因症狀嚴重，轉院收治加護病房，醫院已通報家防中心社工及報警。

雖然諾羅屬感染性很強的病毒，但曾淑慧提到，對一般人來說並非不是嚴重疾病，對幼兒及免疫不全者來說，有可能因為體液流失、電解質不平衡等原因而造成死亡，只是因非法定傳染病，未列入常規監測病毒，過去未有諾羅死亡統計。

對於腹瀉群聚事件，由於擔心不明原因腹瀉，依據規定，人口密集機構如果每日有腹瀉3次以上，就應依據人口密集機構監視作業於疾管署統計，過去4周共通報136起腹瀉群聚事件，其中101起檢驗陽性，主要發生於餐飲旅宿業83起，校園13起，檢出病原體以諾羅病毒為主。

根據疾管署統計，過去4周共通報136起腹瀉群聚事件，其中101起檢驗陽性，主要發生在餐飲旅宿業83起，校園13起，檢出病原體以諾羅病毒為主。

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