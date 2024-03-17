白沙屯媽祖「粉紅超跑」3/18凌晨起駕！湧進18萬人 拱天宮3呼籲
「粉紅超跑」準備起駕！苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於明（18）日清晨零時35分起駕，展開歷時9天8夜的進香行程，徒步來回雲林北港朝天宮，全程約400公里、橫跨4縣市。而2024年度報名人數更突破紀錄，已經超過18萬信眾報名，從今早拱天宮附近就湧入準備要一起出發的香燈腳，對此，廟方再度提醒三大呼籲，希望信眾能遵守，讓活動順利進行。
記者潘毅／綜合報導
白沙屯媽祖的「粉紅超跑」將於18日零時35分出發，預計將在下周六（23日）抵達北港朝天宮，回程預計在25日抵達通霄，並在26日下午2時35分回宮。
拱天宮「三大呼籲」
1.進香期間任何時刻都請"#勿觸摸神轎"，尊重媽祖更是尊重自己。
2.媽祖行轎時 請大家讓出空間讓大轎組可以執行媽祖任務工作。
媽祖在行轎時有時轎勢會比較激烈，呼籲大家在媽祖行轎時，請主動騰出空間不要簇擁在神轎旁，請給大轎組行轎空間避免人潮擁擠造成危險。
3.呼籲有報名進香的香燈腳朋友在進香途中請不要「鑽轎腳」，把「鑽轎腳」的機會留給當地的民眾。
最後廟方也提到，不管有沒有「鑽轎腳」，媽祖婆攏會保庇大家，最重要的是那份虔誠的心。
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日
本次「粉紅超跑」進香回程，進火儀式訂在3月24日凌晨0點10分，回宮的時間則預定在3月26日，兩天之間就要從北港回到通霄，回程路途相當趕，幾乎可說是「海線急行軍」。