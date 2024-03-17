領銜提2修法拼花東建設！韓國瑜親曝原因：要讓人民感受到希望
國民黨立院黨團總召傅崐萁提案《環島高速鐵路建設特別條例》草案、《國道六號東延花蓮建設特別條例》草案，並找了立法院正副院長韓國瑜、江啟臣也擔任共同提案人，遭民進黨質疑議事不中立。不過韓國瑜說，他提案是希望有感台灣需要團結、進步，讓人民有振奮的感覺。
記者何哲欣／台北報導
韓國瑜說上周末出席「民主學校」開幕式致詞時說，40年前，新加坡還落後台灣，但現在新加坡國民所得8萬美元，台灣只有3萬多美元，且新加坡持續在進步，反觀台灣還在繼續吵架、繼續內鬥，所以這次他才參與提案。
韓國瑜說，現在都2024年了，台灣卻都還沒完成一日生活圈，沒辦法從基隆、屏東、台東、花蓮、宜蘭，無死角在3小時內抵達，難道不應該加強建設東部交通嗎？他也說這不是圖利花蓮，眼光不要這麼窄，「我跟你保證，我已經在西方極樂世界了！阿彌陀佛已經把我接走了，如果做很多壞事就下地獄了，完工時我已經死了10年、20年，但我們還是要做。」
韓國瑜也提到，人民若看到政治人物提出有希望的法案，壓抑很久的鬱悶都會釋放出來，看見政府有魄力，讓台灣東部跟西部連成一線，台中、南投、苗栗等地的人流、物流全部都通。不過他也提到，未來他應該不會再參與其他堤岸了，除非是像「雙語立國」，全台灣的所有語言就是中文、英文並重，也許他會破例，不然不會再擔任共同提案人。