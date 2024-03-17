HBL／松山高中球員宿舍搬家！黃萬隆「抖內」30年　罕見發聲說明

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黃萬隆正式退役 盼葉韋喬帶出新松山、新傳統
松山高中在小巨蛋連吞2敗，黃萬隆仍肯定球隊的努力，「每年只有4隊能進小巨蛋，今年我們很幸運在葉韋喬教練的帶領下進來，要感謝3位教練的辛苦執教，也要感謝球員們。這一年球員訓練上很認真，9月份我還在帶他們移地訓練，今天結果不是我們所想要的，但我會接受，恭喜東泰高中，代表我們還有進步空間。2月1日是我正式從教師退休，謝謝松山的大家讓我有機會再多打2場，進到小巨蛋和松山校友、好朋友一起參與我最後2戰，感到非常幸福。」
黃萬隆表示，自己選擇今年退役，很大原因是葉韋喬拿到專任教師資格，「韋喬跟了我7年，他也很清楚我的哲學，他本身也是松山高中球員，很清楚公立學校資源少，競爭比較辛苦。明年以後這就是他的球隊，看他要如何用他自己的風格，把傳統延續下去、承先啟後，我相信他可以做到。在他新的執教方式，出現一個新的松山，我期待，我也會用不同的方式和角色支持松山高中，永遠都是松山魂。」
松山HBL結束後將搬家 老房東過世得找新家
黃萬隆在記者會上也分享了另一個故事，那就是原先松山高中球員住宿的宿舍房東林先生已故，過去20年來松山高中都在外租房，那間松隆路口的學生宿舍房租永遠是25000，沒有調漲，他特別感謝那位房東的幫助。
但隨著林先生過世，松山高中將要在今年HBL賽程落幕後搬家，黃萬隆今天也和公家單位喊話：「松山高中沒有宿舍，北一女和南湖有宿舍，我『抖內』贊助了30年功德，沒有抱怨過，只有在今天這一天才說出來。」
松山高中校長林昇茂則表示，公立高中籃球面對籃壇未來發展很辛苦，希望社會資源可以看到球隊的需要、給予支持。
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