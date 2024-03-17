籃球／「鐵血教頭」黃萬隆桃李滿天下　盤點松山隊史5大名將

HBL／松山高中球員宿舍搬家！黃萬隆「抖內」30年　罕見發聲說明

▲松山高中「鐵血教練」黃萬隆將在今（17）日比賽結束結束HBL生涯，他透露松山高中在這之後也將面臨「搬家」的情況，從原本的宿舍搬離。（圖／高中體總提供）
▲松山高中「鐵血教練」黃萬隆將在今（17）日比賽結束結束HBL生涯，他透露松山高中在這之後也將面臨「搬家」的情況，從原本的宿舍搬離。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/臺北報導

松山高中「鐵血教練」黃萬隆將在今（17）日比賽結束結束HBL生涯，他透露松山高中在這之後也將面臨「搬家」的情況，從原本的宿舍搬離。他直言自己贊助了30幾年也沒說什麼，如今將褪下教職，呼籲公家單位能夠幫忙。

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黃萬隆今天賽後正式表示，今天這場比賽是自己「告別HBL的最後一場比賽」，之後他將正式宣布在HBL退休，「雖然這2戰輸球，但K教練退休當天的那場比賽也是輸的。不管結果怎麼樣，很感謝這過程當中，協助過我、幫助我、提醒我成為一名教練。沒有什麼事情是永遠的，燦爛過、也會有落幕的一刻，要永遠保持熱誠去學習。」

黃萬隆正式退役　盼葉韋喬帶出新松山、新傳統

松山高中在小巨蛋連吞2敗，黃萬隆仍肯定球隊的努力，「每年只有4隊能進小巨蛋，今年我們很幸運在葉韋喬教練的帶領下進來，要感謝3位教練的辛苦執教，也要感謝球員們。這一年球員訓練上很認真，9月份我還在帶他們移地訓練，今天結果不是我們所想要的，但我會接受，恭喜東泰高中，代表我們還有進步空間。2月1日是我正式從教師退休，謝謝松山的大家讓我有機會再多打2場，進到小巨蛋和松山校友、好朋友一起參與我最後2戰，感到非常幸福。」

黃萬隆表示，自己選擇今年退役，很大原因是葉韋喬拿到專任教師資格，「韋喬跟了我7年，他也很清楚我的哲學，他本身也是松山高中球員，很清楚公立學校資源少，競爭比較辛苦。明年以後這就是他的球隊，看他要如何用他自己的風格，把傳統延續下去、承先啟後，我相信他可以做到。在他新的執教方式，出現一個新的松山，我期待，我也會用不同的方式和角色支持松山高中，永遠都是松山魂。」

松山HBL結束後將搬家　老房東過世得找新家

黃萬隆在記者會上也分享了另一個故事，那就是原先松山高中球員住宿的宿舍房東林先生已故，過去20年來松山高中都在外租房，那間松隆路口的學生宿舍房租永遠是25000，沒有調漲，他特別感謝那位房東的幫助。

但隨著林先生過世，松山高中將要在今年HBL賽程落幕後搬家，黃萬隆今天也和公家單位喊話：「松山高中沒有宿舍，北一女和南湖有宿舍，我『抖內』贊助了30年功德，沒有抱怨過，只有在今天這一天才說出來。」

松山高中校長林昇茂則表示，公立高中籃球面對籃壇未來發展很辛苦，希望社會資源可以看到球隊的需要、給予支持。

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