震撼教育！黃暐瀚：韓國瑜出重手非針對綠營、雙方都沒錯

柯建銘批「不適合法案已經丟到垃圾桶」　黃國昌舉這例怒批傲慢

▲民眾黨立委黃國昌怒批柯建銘。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.11）
▲民眾黨立委黃國昌怒批柯建銘。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.11）

記者邱新博／台北報導

國民黨立委預計在立法院周四委員會排案審查國會改革相關法案，民進黨立院黨團總召柯建銘今（17）日受訪表示，他建議國民黨團總召傅崐萁是不是開個公聽會？至於民眾黨團總召黃國昌說2016年擔任立委時已經開過公聽會，柯建銘則嗆聲「大家認為不適合的已經丟到垃圾桶」。此說法也引發黃國昌不滿舉蔡英文總統政見回應，在柯總召眼中，除了有三讀通過的議長中立化，其餘竟被形容為「丟到垃圾桶」，不知道蔡總統怎麼想。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委預計在立法院周四委員會排案審查國會改革法案，柯建銘表示，他看來都是違憲的比較多。他昨天和傅崐萁電話聯繫，請傅好好思考一下，是不是應該先開公聽會，尤其國會改革是眾所注目，這立法院本會期重中之重，當然要開公聽會聽各方的意見再來審查法案比較恰當。

至於媒體詢問，民眾黨立委黃國昌說2016年早就開過公聽會，如果還要開，民進黨的召委也可以排案排公聽會，這是技術性的杯葛。柯建銘則嗆，2016年開完公聽會審查國會改革法案，唯一通過的只有立法院組織法第3條第2項，立法院長和副院長必須退出黨派，維持行政中立，其它全部沒有審議，今夕何夕？那時候大家認為不適合的版本丟到垃圾桶，現在又撿回來拾人牙慧。


對此，黃國昌表示，2016年總統大選時，國會改革是藍綠兩大黨總統候選人蔡英文與朱立倫皆有提出的政見。因此，第九屆立法院不分黨派基於政黨領袖競選期間的政見精神，提出國會改革相關修法草案，總計86案，期間歷經七次的委員會審查（2016年3月10日、2016年3月24日、2016年5月2日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年7月11日及2018年5月24日），包括「立法院職權行使法」在內。只不過，僅僅通過立法院組織法的議長中立化修法，對於其他強化國會監督能量的法案，包括蔡英文選前提出的「建立國會聽證調查」，民進黨全部擺爛，卡在司法法制委員會中，一直刻意拖延不處理。

黃國昌說，沒想到，「在柯總召眼中，除了有三讀通過的議長中立化，其餘竟被形容為『丟到垃圾桶』，真是令人大開眼見！不知道提出政見的蔡英文總統如何看待柯總召此番言論？」

黃國昌指出，當初承諾要國會改革的是民進黨主席暨總統候選人蔡英文，結果完全執政八年，除了「議案協商網路直播、國會頻道直播」以外，其餘所有涉及修法的政見，全都跳票，而今柯總召竟還說如果不先召開公聽會，就要把其他政黨的提案提復議阻擋審查，大剌剌地反對改革，完全不顧正是民進黨的怠惰、不作為才導致國會改革延宕；「請教賴清德主席，這就是您所率領的民進黨要對臺灣社會展現的態度嗎？」

黃國昌最後呼籲民進黨，不要因為想抗拒改革，想繼續將立法院當成自家立法局，想方設法阻撓修法，看在人民眼中，完全就是權力的傲慢。

總質詢風波藍嗆照規則何錯之有？柯建銘：勿淪「法律兵馬俑」

解讀自家立委黃國昌嗆聲　柯建銘：柯文哲恐怕「請神容易送神難」

他嗆韓國瑜疏於管理！徐巧芯開戰柯建銘：民進黨派的立院大法官嗎

「王金平時期從未發生！」　柯建銘：總質詢要全員到齊是外行話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞