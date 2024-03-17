柯建銘批「不適合法案已經丟到垃圾桶」　黃國昌舉這例怒批傲慢

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至於媒體詢問，民眾黨立委黃國昌說2016年早就開過公聽會，如果還要開，民進黨的召委也可以排案排公聽會，這是技術性的杯葛。柯建銘則嗆，2016年開完公聽會審查國會改革法案，唯一通過的只有立法院組織法第3條第2項，立法院長和副院長必須退出黨派，維持行政中立，其它全部沒有審議，今夕何夕？那時候大家認為不適合的版本丟到垃圾桶，現在又撿回來拾人牙慧。
對此，黃國昌表示，2016年總統大選時，國會改革是藍綠兩大黨總統候選人蔡英文與朱立倫皆有提出的政見。因此，第九屆立法院不分黨派基於政黨領袖競選期間的政見精神，提出國會改革相關修法草案，總計86案，期間歷經七次的委員會審查（2016年3月10日、2016年3月24日、2016年5月2日、2016年5月16日、2016年5月23日、2016年7月11日及2018年5月24日），包括「立法院職權行使法」在內。只不過，僅僅通過立法院組織法的議長中立化修法，對於其他強化國會監督能量的法案，包括蔡英文選前提出的「建立國會聽證調查」，民進黨全部擺爛，卡在司法法制委員會中，一直刻意拖延不處理。
黃國昌說，沒想到，「在柯總召眼中，除了有三讀通過的議長中立化，其餘竟被形容為『丟到垃圾桶』，真是令人大開眼見！不知道提出政見的蔡英文總統如何看待柯總召此番言論？」
黃國昌指出，當初承諾要國會改革的是民進黨主席暨總統候選人蔡英文，結果完全執政八年，除了「議案協商網路直播、國會頻道直播」以外，其餘所有涉及修法的政見，全都跳票，而今柯總召竟還說如果不先召開公聽會，就要把其他政黨的提案提復議阻擋審查，大剌剌地反對改革，完全不顧正是民進黨的怠惰、不作為才導致國會改革延宕；「請教賴清德主席，這就是您所率領的民進黨要對臺灣社會展現的態度嗎？」
黃國昌最後呼籲民進黨，不要因為想抗拒改革，想繼續將立法院當成自家立法局，想方設法阻撓修法，看在人民眼中，完全就是權力的傲慢。