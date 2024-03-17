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祖孫3人擠3坪！家扶自強兒少樂觀不畏苦　盼長大讓阿嬤過好生活

▲家扶基金會扶助兒少有6成為單親家庭、1成是隔代教養，今（17）日來23位來各縣逆境中成長的孩子，齊聚台北接受表揚。 （圖／家扶基金會提供）
▲家扶基金會扶助兒少有6成為單親家庭、1成是隔代教養，今（17）日來23位來各縣逆境中成長的孩子，齊聚台北接受表揚。 （圖／家扶基金會提供）

記者顏真真／台北報導

根據家扶基金會2023年扶助兒少服務數據分析，有64%是單親家庭、11%為隔代教養，其中以單親母親照顧子女為扶助家庭最大宗，同時也首次出現受表揚者來自重組家庭。雖然兒少身處艱難的環境，仍勇於突破逆境，有人即便祖孫3人擠3坪大的房子，每天只有15元吃早餐，還是樂觀不畏艱苦，成長路上還有最疼愛她的阿嬤，最大的夢想就是希望快點長大賺錢，讓阿嬤過上好生活。

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為鼓勵自強兒少突破逆境、破風前行，家扶基金會今（17）日舉辦「2024全國自強兒少表揚活動」，今年表揚的23位自強兒少，有10位來自單親家庭、各3位生長在隔代家庭及重組家庭、7位兒少母親為新住民，更有3名兒少罹患身心障礙。儘管成長過程被多種困難侵襲著，看似嚴酷的熬煉，但兒少將其視為成長的動力，勇於接受挑戰、擊破困難，每個過程，都是為了成就更好的未來。

家扶基金會執行長周大堯指出，面對人口結構與家庭型態的多元發展，家扶的服務也依整體社會需求做適切性的發展與調整。每一位自強兒少家庭環境雖然窘困，但就生長於貧困家庭的孩子而言，容易會過於早熟去分擔家裡過多的工作成為小大人，承擔親職任務與情緒，將自己視為家庭的守護者或照顧者。

自小不斷變更照顧者的小筑，在父親失聯的那一刻起，她知道以後必須要自立自強。小筑跟著阿嬤與弟弟一起從台中搬到高雄，暫借住在遠房親友提供的一處3坪不到的空間，擠著3人的物品與1張上下舖與躺椅，平時小筑睡在上鋪，弟弟睡在下鋪，阿嬤則是睡在躺椅上，除了睡臥空間，煮食則需要到1樓騎樓處架設簡易的工具，同時，為了可以省電，這也是小筑跟弟弟完成課業的一角，空間雖小，但能有這獨自小空間祖孫3人十分珍惜。

▲家扶自強兒少侯雅筑，祖孫三人住在3坪不到的房間、每天早餐僅15元，姊弟以優異成績爭取獎助學金補貼家用。（圖／家扶基金會提供）
▲家扶自強兒少侯雅筑，祖孫三人住在3坪不到的房間、每天早餐僅15元，姊弟以優異成績爭取獎助學金補貼家用。（圖／家扶基金會提供）
因收入有限，每天早上阿嬤只能給予不到15塊的早餐錢，為節省開銷，小筑會一大早去市場購買便宜的豆漿。家中都是倚靠著阿嬤做回收維持生計，但因奶奶的身體狀況不佳，懂事的小筑，很早就學會如何善用時間，下課回家幫阿嬤整理回收物品、運送至回收場變賣，剩餘的時間再做課題複習，讓阿嬤從小到大都不用特別擔心，更因為小筑優秀的課業表現，每學期都能夠獲頒獎學金，減輕家中部份的開銷問題。或許無法像同齡孩子有父母的陪伴照顧，但她成長路上有最疼愛她的阿嬤。現在小筑的夢想很簡單也很直接，希望可以快點長大，賺錢讓阿嬤過上好生活。

還有來自台北的小姍，剛出生檢查聽力時，即被醫院告知聽力檢查未通過，先天性的重度聽力障礙讓小姍自6個月大開始就需要全天配戴助聽器。直至升上國小後，小姍的耳朵毛細胞逐漸退化，聽力的退化讓小姍面臨無法正常上學的困境，為阻止聽力情況更加惡化，經老師和醫生的建議，小學3年小姍加裝人工電子耳。

由於先天的聽力限制，小姍在學業及人際交往過程，需要付出多一倍的努力，曾經在課堂上因為授課老師上課音量較小聲，有一段時間學業退步，也曾因聽力問題而害怕與人交談互動。小姍說：自己需要清晰且大聲的聲音才能明確理解她人語言，所以她努力練習「聽」清楚、讀懂聊天對象的唇語，藉由「聽」與「讀」的長期訓練，過程中，雖然有過挫敗與失落，但小姍從沒有想過放棄，一次次的撐過去，養成無限的耐心和責任心。

▲家扶自強兒少周俞姍，學業上努力克服先天性重度聽力障礙，積極主動學習並在烹飪中獲得成就感，現場分享親手做的餅乾。（圖／家扶基金會提供）
▲家扶自強兒少周俞姍，學業上努力克服先天性重度聽力障礙，積極主動學習並在烹飪中獲得成就感，現場分享親手做的餅乾。（圖／家扶基金會提供）
從重度聽損到現在，小姍成為媽媽生活中的得力小助手，她經常與媽媽一起參與家扶舉辦的各式培力方案，舉凡針對家長教養的啟蒙方案與家長培力的理財課程，且每個課後都會看到小姍的身影，她積極地向老師尋求幫助，消化後再以快速易懂的方式轉述給媽媽，一起成長一起共學，雖然過程繁瑣，但她耐心的面對各種挑戰，跨越了聽障帶來的種種限制，成功同時扮演學習者與傳遞者的角色。

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