祖孫3人擠3坪！家扶自強兒少樂觀不畏苦　盼長大讓阿嬤過好生活

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家扶基金會執行長周大堯指出，面對人口結構與家庭型態的多元發展，家扶的服務也依整體社會需求做適切性的發展與調整。每一位自強兒少家庭環境雖然窘困，但就生長於貧困家庭的孩子而言，容易會過於早熟去分擔家裡過多的工作成為小大人，承擔親職任務與情緒，將自己視為家庭的守護者或照顧者。
自小不斷變更照顧者的小筑，在父親失聯的那一刻起，她知道以後必須要自立自強。小筑跟著阿嬤與弟弟一起從台中搬到高雄，暫借住在遠房親友提供的一處3坪不到的空間，擠著3人的物品與1張上下舖與躺椅，平時小筑睡在上鋪，弟弟睡在下鋪，阿嬤則是睡在躺椅上，除了睡臥空間，煮食則需要到1樓騎樓處架設簡易的工具，同時，為了可以省電，這也是小筑跟弟弟完成課業的一角，空間雖小，但能有這獨自小空間祖孫3人十分珍惜。
因收入有限，每天早上阿嬤只能給予不到15塊的早餐錢，為節省開銷，小筑會一大早去市場購買便宜的豆漿。家中都是倚靠著阿嬤做回收維持生計，但因奶奶的身體狀況不佳，懂事的小筑，很早就學會如何善用時間，下課回家幫阿嬤整理回收物品、運送至回收場變賣，剩餘的時間再做課題複習，讓阿嬤從小到大都不用特別擔心，更因為小筑優秀的課業表現，每學期都能夠獲頒獎學金，減輕家中部份的開銷問題。或許無法像同齡孩子有父母的陪伴照顧，但她成長路上有最疼愛她的阿嬤。現在小筑的夢想很簡單也很直接，希望可以快點長大，賺錢讓阿嬤過上好生活。
還有來自台北的小姍，剛出生檢查聽力時，即被醫院告知聽力檢查未通過，先天性的重度聽力障礙讓小姍自6個月大開始就需要全天配戴助聽器。直至升上國小後，小姍的耳朵毛細胞逐漸退化，聽力的退化讓小姍面臨無法正常上學的困境，為阻止聽力情況更加惡化，經老師和醫生的建議，小學3年小姍加裝人工電子耳。
由於先天的聽力限制，小姍在學業及人際交往過程，需要付出多一倍的努力，曾經在課堂上因為授課老師上課音量較小聲，有一段時間學業退步，也曾因聽力問題而害怕與人交談互動。小姍說：自己需要清晰且大聲的聲音才能明確理解她人語言，所以她努力練習「聽」清楚、讀懂聊天對象的唇語，藉由「聽」與「讀」的長期訓練，過程中，雖然有過挫敗與失落，但小姍從沒有想過放棄，一次次的撐過去，養成無限的耐心和責任心。
從重度聽損到現在，小姍成為媽媽生活中的得力小助手，她經常與媽媽一起參與家扶舉辦的各式培力方案，舉凡針對家長教養的啟蒙方案與家長培力的理財課程，且每個課後都會看到小姍的身影，她積極地向老師尋求幫助，消化後再以快速易懂的方式轉述給媽媽，一起成長一起共學，雖然過程繁瑣，但她耐心的面對各種挑戰，跨越了聽障帶來的種種限制，成功同時扮演學習者與傳遞者的角色。