中職／「王拔」王勝偉首度踏入大巨蛋好興奮！躺在草皮自拍加打滾
在「龍象大戰」結束後，台北大巨蛋在今（17）日迎來熱身賽第二戰，由富邦悍將對上中信兄弟，改為上演「金控大戰」。富邦資深球員「王拔」王勝偉在受訪時表示自己期待在大巨蛋打球很久了，進入球場練球時，就在過個人IG發出限時動態，是他躺在草皮上的自拍，看得出來相當開心和興奮。
記者林之越/台北報導
在富邦球員王正棠的個人IG上可以看到，身穿便服的王勝偉一踏上大巨蛋的球場就倒在草地上翻滾，而本人則是在自己的IG上發出了躺在草地上滿臉微笑的自拍短片。
對此，王勝偉在賽前練習後接受訪問，表示：「今天來就想一定要好好享受在大巨蛋打球的時間，因為之前來過一次是當觀眾，今天是以球員的身份來到這裡。」「一直很期待很期待，今天終於等到了，所以特別興奮，我相信每一位球員都是，但只是他們壓抑得比我還要好，我是比較壓抑不住。」
除了開心和期待之外，王勝偉也感性的提到：「很難想像自己在球員生涯還可以來到大巨蛋裡面打球，之前都是去到日本，那現在台灣也有了，就不用再去羨慕人家有大巨蛋，只要好好把自己的實力提升，然後怎麼讓自己在國際舞台上的能見度更大一點，實力也提升這樣。」
關於首次踏入大巨蛋的感受，王勝偉認為：「真的很像在國外球場，視野、燈光還有周圍的寬度都還蠻舒服的，很幸運也很幸福，不管是我或是球迷，只要熱愛棒球的每個人。」同時，他也對為大巨蛋付出的人們表示感謝。
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