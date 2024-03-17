巷仔內／民進黨的「韓國瑜恐懼症」久病難癒　走不出國會敗選陰影

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剛當上立法院長的韓國瑜，其實並沒有特別明顯偏袒哪一黨。國民黨團總召傅崐萁要求韓國瑜召集朝野協商，召集臨時會，邀行政院長陳建仁就食安專案報告，韓國瑜給了傅崐萁軟釘子，不願見面，當時民進黨還稱讚，韓國瑜比傅崐萁有sense。而韓國瑜太順從藍綠兩大黨，民眾黨也曾為此拒簽朝野協商結論。
當民進黨誤以為韓國瑜不會偏袒國民黨，是可以拉攏的對象時，韓國瑜卻也沒有忘記自己的身分。韓國瑜領銜提案，幫花東地區爭取建設，民進黨批破壞議事中立，韓國瑜上周五在總質詢時，不願給民進黨立委一點緩衝時間，就連珠炮唱名，跳過所有登記的民進黨立委，更讓民進黨立委不滿，痛批韓國瑜不懂議事規則、破壞慣例。但實際上，也有兩名國民黨立委，質詢權遭「沒收」。
韓國瑜的裁示對民進黨有利時，民進黨就吹捧韓國瑜，連行政院閣員都拿韓國瑜的說法當質詢準則，但若韓國瑜的裁示不利民進黨，民進黨不外又是外行、草包、不懂裝懂等用辭批評韓國瑜不懂立法院。但其實大家都忘了，韓國瑜30年前就當過立委，還跟柯建銘是同期！韓國瑜會比新科立委更不懂開會嗎？
韓國瑜在選前對於民進黨的批評，幾乎不還口，上任立法院長後，對民進黨閣員、立委、甚至對柯建銘，也都努力釋出善意，但民進黨即使總統大選勝選，也還是捨不得當年國會過半的往日風光，以為立法院長都還是自己人，還始終卡住民主基金會董事長一職，不甘心不放手，這對韓國瑜情何以堪？
民進黨無法接受韓國瑜已經是立法院長的事實，遭遇不順就還是用老招，拿韓國瑜出來救援。這正好凸顯了民進黨的「韓國瑜」恐懼症，從選前持續到現在都還好不了，擔心韓國瑜2028可能會是民進黨最大的敵人，只好先借題發揮，想一路鬥臭韓國瑜。
但事實上，選民讓民進黨有連續12年的執政機會，接下來正是民進黨要努力改革、提出福國利民政策的時候。如果民進黨到現在還是陷在韓國瑜情節中走不出來，520總統交接後，即使準總統賴清德上任，民進黨還是會一事無成。