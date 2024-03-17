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最強森林遊樂園不是阿里山了！新霸主擠160萬人　台灣人改玩這裡

▲阿里山國家森林遊樂園區一直深受不少旅客喜愛，追日出、日落以及雲海的人總是絡繹不絕。（圖/交通部觀光署）
▲阿里山國家森林遊樂園區一直深受不少旅客喜愛，追日出、日落以及雲海的人總是絡繹不絕。（圖/交通部觀光署）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣最強森林遊樂園不是阿里山了！國旅的景點種類非常多，有大家熱愛去的古蹟搭配老街，也有不少鬼斧神工的大自然風景區，甚至遊樂園區都有分成「主題型樂園」以及「森林遊樂園」兩種。然而近年越來越多人喜歡去森林遊樂園，遠離城市喧囂、接觸大自然是放鬆的絕佳選擇。那麼全台灣現在最熱門的森林遊樂園是哪裡呢？根據觀光署的最新統計資料，位於南投的「溪頭自然教育園區」奪下2023年觀光人潮冠軍，全年度一共有160萬人到此造訪。

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▲位於南投的「溪頭教育園區」成為台灣森林遊樂園區最新霸主，連續三年奪下該類別景點冠軍，打敗阿里山。（圖/溪頭教育園區Google評價）
▲位於南投的「溪頭教育園區」成為台灣森林遊樂園區最新霸主，連續三年奪下該類別景點冠軍，打敗阿里山。（圖/溪頭教育園區Google評價）
根據觀光署日前公布2023全年度遊憩景點人數統計，在「森林遊樂園區」的類別當中，全年度累積造訪人數最多的是位於南投的「溪頭自然教育園區」，總共有160萬餘人到此觀光；而過去被第一聯想的嘉義「阿里山國家森林遊樂園」，全年度以98萬餘人排名第二。

值得一提的是，從2021年開始，「溪頭自然教育園區」的觀光人潮就開始超車「阿里山國家森林遊樂園」，今年已經三連霸，顯然森林遊樂園的代名詞不再被阿里山所霸佔，冠軍寶座已經讓出。至於第三名至第五名的排名，分別是位於宜蘭縣「太平山國家森林遊樂園區（49萬人次）」、新北三峽的「滿月圓國家森林遊樂區（22萬人次）」以及桃園「東眼山國家遊樂園區（20萬人次）」。

▲過去只要聊到嘉義景點，不少人第一聯想都是「阿里山森林遊樂園」，已經成為刻板印象，如今「蘭潭風景區」已經變嘉義最強景點。（圖/阿里山Google評價）
▲過去只要聊到森林遊樂園，不少人第一聯想都是「阿里山」，如今「溪頭自然教育園區」已經上位，拿下森林遊樂區觀光人潮最多的寶座。（圖/阿里山Google評價）
搶下森林遊樂園冠軍寶座！溪頭自然教育園區是「大自然的活體教室」

位於南投的溪頭自然教育園區，本體是一個三面環山的凹谷地形，海拔最高為南面的嶺頭山2025m，主要範圍之海拔在800m至2000m之間，同時也是台灣大學農學院實驗林七個營林區之一。根據溪頭測候站之觀測資料結果，溪頭月均溫之變動範圍在11度至20.8度之間，年均溫是16度，因此成為國人夏天到此避暑休閒的最佳選擇。

溪頭自然教育園區可以說是一座「大自然活體教室」，園區內約有木本植物300種、草本植物1300種，甚至有大約70種鳥類，最著名的設施就是架高的空中走廊全長約180公尺，最高點距地面22.6公尺，相當於8層樓之高，走在上頭不僅可以穿梭在叢林當中呼吸新鮮空氣，還能一探大自然的真實美貌，讓人身心靈都非常的放鬆。

▲「溪頭教育園區」的空中走廊相當有名，從上往下俯瞰可以看到不同的大自然之美。（圖/溪頭妖怪村官網）
▲「溪頭教育園區」的空中走廊相當有名，從上往下俯瞰可以看到不同的大自然之美。（圖/溪頭妖怪村官網）
遊客評價超高！溪頭自然教育園區這樣玩最內行

仔細看溪頭自然教育園區的Google評價，斬獲4.5顆星的高分，許多去過的民眾都紛紛表示「只有自身在其中，會感覺溪頭的美，置身在芬多精的快樂當中，非常推薦的景點」、「過年剛去過，已經10幾年沒有去了，覺得有不一樣的面貌」、「完全是最佳森林遊樂區，實在太放鬆了，步道好走不崎嶇」、「超棒的森林療癒之旅，人超級多的，非常推薦大家可以來走走」。

而《NOWnews》記者也實際查詢地圖，發現其實在溪頭自然園區的旁邊，就是所謂的「妖怪村」，充滿日式風格的商店街，只距離溪頭自然教育園區僅500公尺，完全可以搭配著玩！而接下來的4月至6月，也是南投鹿谷至溪頭這一帶正值「螢火蟲羽化成蟲求偶的季節」，到時如果在這三個月有去溪頭玩的話，還可以順便欣賞螢火蟲美景哦！

▲南投妖怪村商圈就在溪頭自然教育園區的旁邊，完全可以搭配著玩，接下來4月至6月也會有螢火蟲季，想去的遊客不要錯過囉！（圖/Google評價）
▲南投妖怪村商圈就在溪頭自然教育園區的旁邊，完全可以搭配著玩，接下來4月至6月也會有螢火蟲季，想去的遊客不要錯過囉！（圖/Google評價）

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