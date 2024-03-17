最強森林遊樂園不是阿里山了！新霸主擠160萬人　台灣人改玩這裡

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值得一提的是，從2021年開始，「溪頭自然教育園區」的觀光人潮就開始超車「阿里山國家森林遊樂園」，今年已經三連霸，顯然森林遊樂園的代名詞不再被阿里山所霸佔，冠軍寶座已經讓出。至於第三名至第五名的排名，分別是位於宜蘭縣「太平山國家森林遊樂園區（49萬人次）」、新北三峽的「滿月圓國家森林遊樂區（22萬人次）」以及桃園「東眼山國家遊樂園區（20萬人次）」。
搶下森林遊樂園冠軍寶座！溪頭自然教育園區是「大自然的活體教室」
位於南投的溪頭自然教育園區，本體是一個三面環山的凹谷地形，海拔最高為南面的嶺頭山2025m，主要範圍之海拔在800m至2000m之間，同時也是台灣大學農學院實驗林七個營林區之一。根據溪頭測候站之觀測資料結果，溪頭月均溫之變動範圍在11度至20.8度之間，年均溫是16度，因此成為國人夏天到此避暑休閒的最佳選擇。
溪頭自然教育園區可以說是一座「大自然活體教室」，園區內約有木本植物300種、草本植物1300種，甚至有大約70種鳥類，最著名的設施就是架高的空中走廊全長約180公尺，最高點距地面22.6公尺，相當於8層樓之高，走在上頭不僅可以穿梭在叢林當中呼吸新鮮空氣，還能一探大自然的真實美貌，讓人身心靈都非常的放鬆。
遊客評價超高！溪頭自然教育園區這樣玩最內行
仔細看溪頭自然教育園區的Google評價，斬獲4.5顆星的高分，許多去過的民眾都紛紛表示「只有自身在其中，會感覺溪頭的美，置身在芬多精的快樂當中，非常推薦的景點」、「過年剛去過，已經10幾年沒有去了，覺得有不一樣的面貌」、「完全是最佳森林遊樂區，實在太放鬆了，步道好走不崎嶇」、「超棒的森林療癒之旅，人超級多的，非常推薦大家可以來走走」。
而《NOWnews》記者也實際查詢地圖，發現其實在溪頭自然園區的旁邊，就是所謂的「妖怪村」，充滿日式風格的商店街，只距離溪頭自然教育園區僅500公尺，完全可以搭配著玩！而接下來的4月至6月，也是南投鹿谷至溪頭這一帶正值「螢火蟲羽化成蟲求偶的季節」，到時如果在這三個月有去溪頭玩的話，還可以順便欣賞螢火蟲美景哦！