Mister Donut x一〇八抹茶茶廊甜甜圈「買5送2」！馬卡龍買一送一
Mister Donut與北海道「一〇八抹茶茶廊」聯名抹茶季回歸了！今年Mister Donut x一〇八抹茶茶廊，再度結合「抹茶及焙茶」雙茶出擊，一次推出波堤、蓬鬆巧貝、QQ圈等多達10款新品甜甜圈，還首次推出濃郁風味的4款抹茶及焙茶飲品，3月19日起上市「買5送2」優惠。一〇八抹茶茶廊春季也新推抹茶、焙茶兩款新品「冰淇淋醇茶大判燒」；迎接3月20日世界馬卡龍日，新加坡TWG Tea快閃「六入馬卡龍買一送一」優惠，幫甜點控一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
春天最期待的茶香滋味甜點，就等高品質抹茶甜品專賣店出手，Mister Donut再度聯名北海道「一〇八抹茶茶廊」，今年同樣延續濃郁風味，打造抹茶、焙茶、及雙茶口味。全新開發2款網美系甜甜圈「一〇八抹茶茶廊 抹茶蒙布朗QQ圈」及「一〇八抹茶茶廊 焙茶蒙布朗QQ圈」，不只在QQ圈麵團中添加抹茶或焙茶、再沾取濃郁抹茶可可醬或焙茶可可醬，並發揮蒙布朗線條造型，擠上條狀的抹茶或焙茶卡士達醬，最後灑上金色雪花片或可可刮屑，把QQ圈華麗升級。
而延伸一〇八抹茶茶廊招牌「大判燒」概念的「一〇八抹茶茶廊 抹茶蕨餅巧貝」，今年同步回歸，還加碼推出焙茶款「一〇八抹茶茶廊 焙茶蕨餅巧貝」，鬆軟巧貝剖半後沾上抹茶或焙茶可可醬，還在內餡擠滿抹茶或焙茶卡士達醬，並放上整顆濃郁豆香的蕨餅畫龍點睛的，今年雙雙復刻大判燒，可以一起吃到抹茶或焙茶口味。
2024年更以一〇八日本抹茶專賣店嚴選的「京都府產宇治一番茶」及「日本靜岡焙茶」，結合Mister Donut招牌波堤及瑪芬，打造6款抹茶季商品，「一〇八抹茶茶廊 生抹茶波堤」、「一〇八抹茶茶廊 生焙茶巧克力波堤」開吃一年一度回歸的生波堤，熱愛茶的粉絲必吃雙查「一〇八抹茶茶廊 雙層抹茶波堤」、「一〇八抹茶茶廊 焙茶巧克力波堤」，以及香甜「一〇八抹茶茶廊 蜜糖抹茶波堤」；苦甜系口味則可選「一〇八抹茶茶廊 濃抹茶可可瑪芬」。
今年愛茶的民眾實在太有口福，Mister Donut除了滿滿10款抹茶季甜甜圈，更一舉推出4款濃郁飲品，選用瑞穗鮮乳搭配日本京都抹茶或靜岡焙茶，打造滿滿奶香的「一〇八抹茶茶廊抹茶歐蕾」及「一〇八抹茶茶廊焙茶歐蕾」；還有100%嚴選京都焙茶葉沖泡、帶有炭焙風味的「一〇八抹茶茶廊京都焙茶」，口感輕盈的「一〇八抹茶茶廊輕抹茶」，一次擄獲抹茶控。
Mister Donut x一〇八抹茶茶廊全系列抹茶季3月19日開賣，3月24日前限6天祭出甜甜圈「買5送2」優惠，活動期間挑選7個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中2個由Mister Donut招待。提醒大家，指定商品為蜜糖抹茶波堤、雙層抹茶波堤、生抹茶波堤、濃抹茶可可瑪芬、抹茶蒙布朗QQ圈、抹茶蕨餅巧貝、焙茶蒙布朗QQ圈、焙茶蕨餅巧貝、生焙茶巧克力波堤、焙茶巧克力波堤；限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。
抹茶季飲品部分則有雙重優惠，3月19日起至售完為止，可享指定飲品「第二杯5折」優惠；以價低優先折扣，自帶飲料杯可再享環保優惠5元。或3月19日至3月31日，購買1款抹茶季限定現做飲品「贈送1款39元甜甜圈」；可補差價換購價高商品，優惠不併用；抹茶季現做飲品為一〇八抹茶茶廊輕抹茶、一〇八抹茶茶廊京都焙茶、一〇八抹茶茶廊抹茶歐蕾、一〇八抹茶茶廊焙茶歐蕾共4款；限當場一次領取。上述雙重優惠皆不併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。
而一〇八抹茶茶廊春季也推出抹茶、焙茶兩種新品口味 「冰淇淋醇茶大判燒」，全新型態在ㄧ〇八大判燒經典抹茶外皮與期間限定焙茶外皮裡，夾入一整球北海道十勝乳源Niseko香草冰淇淋，再附上一支吸滿醇濃抹茶醬和焙茶醬滴管，可依個人喜好自由擠入附贈的抹茶醬、或焙茶醬，茶香濃度自己調整，3月25日起於「ㄧ〇八抹茶茶廊」百貨公司櫃位開賣。
3月25日至4月30日，憑ㄧ〇八抹茶茶廊與Mister Donut聯名甜甜圈外盒Logo二枚，至一〇八抹茶茶廊百貨公司櫃位，可享醇茶大判燒套餐「現折50元」優惠，「醇茶大判燒套餐」包含冰抹茶一杯、及冰淇淋醇茶大判燒一個（可任選抹茶口味或焙茶口味），相當於優惠價120元（原價170元）就能划算開吃。
另外，即將迎接3月20日「世界馬卡龍日（World Macaron Day）」，新加坡TWG Tea預告一年只有一次的「馬卡龍買一送一」一日快閃限定活動，3月20日當日推出，六入盒裝茶香馬卡龍「買一送一」甜蜜優惠！提醒大家，全台精品門市每間限量50組，每人限購1組，數量有限售完為止；單顆或12、24入盒裝不適用；口味隨機依現場供應為主，恕無法指定。
TWG Tea每日純手工特製的馬卡龍受到不少人喜愛，推薦喜愛茶香的粉絲，可選經典「1837黑茶佐黑醋栗馬卡龍」、熱銷「波本香草紅茶佐黑醋栗馬卡龍」，或粉嫩「玫瑰芬香茶馬卡龍」等人氣口味，或試試新推出的酸甜莓果獨家限定口味。另有手工純棉茶包系列「買4送1」優惠可搭配。即日起至3月22日線上平台祭出6入、12入或24入茶香馬卡龍等全系列「85折限定」優惠。