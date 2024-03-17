國3生沒趕上末班車！站務員「1舉動」感動上萬人 學校主任曝心聲
台灣社會充滿暖暖的人情味！日前在台南，就有位國三女學生晚自習結束時，不小心錯過了最後一班客運，正當女學生萬分焦急之時，站務員上前關心了解狀況後，竟然打電話聯繫司機，讓車輛掉頭，讓女學生順利搭上車，完整過程曝光後，也暖翻上萬名台灣人的心。
記者潘毅／綜合報導
台南私立南光中學輔導主任高佑仁於臉書「我是新營人」撰文提到，在3月5日晚間該校一名女國三生在學校晚自習，平時都由家人接送，當天因故需自行搭車回學甲。由於女學生第一次使用U-Bike，騎到新營火車站歸還後，要到總站搭最後一班、21時40分的客運。過程中耽誤了一些時間，因此女學生抵達總站時，車輛剛剛開走，她只能眼睜睜目送，但焦急的心情顯露無遺。
一旁的站務員看到後，立刻上前關心女學生，得知情況後，隨即以電話聯繫末班車司機，車輛也隨即掉頭回到總站，女學生也順利搭上了車，平安回到家中。對此，高佑仁主任也決定發文，感謝站務人員善心義舉及駕駛，還有那輛車上願意包容的乘客們：「也許他們認為小事，舉手之勞，在我們教育人員心中，卻是無比溫馨與感謝！謝謝新營人，讓我們南光中學國三小女生，當天能平安回家」。
完整過程曝光後，也吸引超過1萬名網友按讚貼文，並紛紛致上最高敬意「客運公司應該表揚一下站務人員與司機」、「真的很溫暖，感謝新營客運 」、「想想若是自己孩子在深夜裡這麼無助時，遇到了這好心的站務員及司機，真的心中無比的感激呀」、「很令人感動的站務人員，讓晚歸的孩子能順利回家」。