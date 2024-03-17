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民眾黨讓黃國昌借殼上市「送神難」？柯文哲笑：拿來對付柯建銘

▲「蔡柯會」引發民眾黨內不同意見。（圖／資料照片）
▲「蔡柯會」引發民眾黨內不同意見。（圖／資料照片）

記者邱新博／台北報導

蔡英文總統日前邀請民眾黨主席柯文哲到總統府商談國政，兩人更共進牛肉麵。此舉被民眾黨立委黃國昌批評是蔡英文要柯文哲幫8年來跳票的政策背爛鍋，柯文哲昨日更發給黨員的公開信解釋為何要與蔡總統見面的原因。柯文哲今天表示，發一些信給黨員這很正常，以後要變成常規；黨內反彈的聲音，柯文哲則說「還好」，不要要求黨要100%一致。至於柯建銘酸黃國昌借殼上市，請神容易送神難？柯文哲則說是對付柯建銘用的

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白沙屯媽祖進香今天開始，國內政治人物也到白沙屯拱天宮參拜，柯文哲再赴拱天宮前，先到鄰近的山邊媽祖宮參拜並接受媒體聯訪，但現場人潮眾多，有司儀拿著麥克風宣布活動訊息，現場相當吵雜。被問及黨員公開信，柯文哲表示，「其實黨內民主，常常發一些信給黨員很正常，這以後變成常規。」

而黃國昌批評對總統府新聞操作「不齒」，砲轟民進黨兩面手法操作？柯文哲表示，每個人都有每個人的看法，不要要求一個黨百分之百一致，這不可能；當被問及，周玉蔻認為黃國昌不尊重黨主席？他則說，「這是我們要建立黨內新的民主模式」，他也認為，一個黨如果講的都一樣就是一言堂。

至於柯建銘稱黃國昌借殼上市，請神容易送神難？柯文哲則笑說，「不會啦，黃國昌就是專門用來對付柯建銘用的。」

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