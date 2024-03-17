黃明志被10位辣妹包圍！斜槓飯店老闆 開在「八大行業熱點」
馬來西亞創作鬼才黃明志推出新單曲〈Dannok丹諾〉，歌詞刻畫這個從馬來西亞跨越邊境抵達泰國後的第一個小鎮「丹諾」，黃明志說：「我覺得丹諾很有特色，又老又舊，想透過音樂和歌詞介紹給大家知道這個連泰國人本身都不太知道的泰國邊陲小鎮。」那裡是一個充滿聲色場所和八大行業的地方，由於跟馬來西亞接壤，主要九成以上的客戶群也是馬來西亞人，丹諾也被馬來西亞人戲稱為「馬來西亞的後花園」。
記者吳雨婕／綜合報導
黃明志日前也在社交媒體上公佈了自己在丹諾當地新開張的一家美式復古戲院主題的「4896 Theater Hotel」，而新歌〈Dannok丹諾〉MV也有不少畫面是在酒店內外、以及周邊景點取景，其中也有在夜店裡被高達10幾位性感辣妹環繞的畫面，尺度之大讓人驚豔。
雖然工作忙碌，黃明志也是有想偷懶放鬆的時刻，他說：「旅遊對我來說一直都是『見機行事』，我喜歡在一個地方待很久，比較軟爛的旅遊方式，因為平時工作很忙，都一直跑來跑去，如果可以待在一個地方，不需要趕行程，對精神來說也是一種解脫，也喜歡包車遊，這樣才能夠在一路上更了解當地的風土民情，以及隱藏的景點。」
黃明志的創作一直都以前衛的作風為人所知，與王力宏合作的歌曲〈漂向北方〉，光是在YT點擊率有1.9億次，還獲頒馬來西亞Neway K歌頒獎典禮年度歌曲獎、全方位創作歌手獎、十大熱門MV獎等，2021年與陳芳語先前〈玻璃心〉因為諷刺大陸政府與網友「小粉紅」，造成轟動，還因此遭大陸封殺。
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