一週天氣出爐！冷氣團殺到「先濕後乾」　一圖秒懂氣溫、降雨熱區

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曾昭誠表示，明天有微弱鋒面過，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，北台灣、中南部山區有零星短暫陣雨，其中花東地區要留意較大雨勢。
鋒面過後，冷氣團開始南下影響，北台灣明顯轉冷，白天高溫下降到攝氏18至22度，中部整天氣溫攝氏17至26度、南部攝氏18至25度、東半部攝氏19至27度，各地區氣溫也都稍有下降。
週二華南雲雨區東移 北台灣整天濕冷
曾昭誠提及，週二華南雲雨區東移，北部、東半部及恆春半島都容易有短暫陣雨，中部地區、南部山區有零星雨，南部平地雲量也增多。
且配和冷氣團影響，北臺灣整天都濕冷，氣溫約只在攝氏14至17度徘徊，中部、花東白天高溫約攝氏21至24度。
週三、週四清晨氣溫最低 回溫時間出爐
週三至週四清晨，是本週氣溫最低的時段，不過雨勢趨緩，體感處於乾冷，屆時北台灣低溫只有攝氏11至14度，西半部空曠地區受「輻射冷卻」影響，將有攝氏10度以下低溫，北台灣到白天，高溫也只有攝氏17至20度，其它地區低溫攝氏14至19度，早晚偏冷。
週四白天開始，冷氣團減弱，氣溫將會逐日回升，各地高溫都突破攝氏20度，週末兩天中南部地區更有攝氏30度以上高溫，此外，週四至週六各地大多為多雲到晴，環境吹東南風，僅花東地區有零星短暫雨。