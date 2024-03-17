企鵝妹在台灣「人生圓夢」了！台中衝台北再飛澎湖　鐵人行程曝光

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企鵝妹2017年開始直播生涯，起初主要玩遊戲《爐石戰記》，後來在2018年時，在一次直播中被問及她「誰是最帥的爐石選手」，企鵝妹則回答是台灣選手「羅傑」羅晟原，片段在台灣實況圈瘋傳，並在18年3月份來台辦見面會，讓台灣成為她爆紅的起始點。
如今7年過去，企鵝妹除了台灣之外，在歐美也獲得大量的觀眾粉絲，先前她就曾表示，想要在台灣突破Twitch頻道追蹤100萬粉絲，如今這個夢想也在2024年3月15日成功達成。
企鵝妹成為百萬實況主！慶祝完展現超人體力
企鵝妹在3月15日當天，在台中遊玩了一整天，隨後搭乘高鐵回到台北，就在直播過程中Twitch頻道突破100萬粉絲，讓她開心到不行，與一眾實況主好友在東區見面，喝酒慶祝企鵝妹達成人生里程碑。
沒想到慶祝完之後，企鵝妹隔天再度開啟直播時，人已經抵達澎湖，後來還在下榻飯店玩電腦遊戲到深夜，今（17）日一早又在澎湖騎著電動機車到處玩，3天之內台中衝回台北又飛到澎湖，超人體力讓不少粉絲敬佩：「真不愧是玩遍世界的實況主」。
企鵝妹澎湖玩太嗨！車騎到沒電糗大了
企鵝妹今（17）日在澎湖暢遊，除了浮潛之外，還騎著電動機車跨海大橋前往西嶼島，看見大量玄武岩地形以及當地著名的鯨魚洞等，中午吃飯時也品嘗了當地的魚蛋以及肉粽、米糕，但因為翻譯軟體，將肉粽誤解成水餃，企鵝妹差點就一次點了5顆肉粽，經觀眾提醒才作更改，見到肉粽上桌的份量後，也讓企鵝妹驚嘆：「感謝老天，幸好沒點錯」。
到了今（17）日晚上時還迎來劇情高潮，就是企鵝妹租用的電動機車電池耗盡，但距離目的地超商還有1.6公里遠，推著車走預計超過半個小時路程。而就在企鵝妹開始推一小段路後，就遇到好心人騎機車前往現場，幫忙到超商更換電池，才解決了這次事件。此外，企鵝妹也在直播中表示，自己預計將在3月22日離開台灣。