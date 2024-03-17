籃球／「鐵血教頭」黃萬隆桃李滿天下　盤點松山隊史5大名將

HBL／睽違12年再度封后！北一女68：61勝普門、全勝迎隊史第2冠

▲北一女睽違12年再度攻頂，奪下隊史第二冠，全隊欣喜若狂。（圖／記者黃建霖攝）
▲北一女睽違12年再度攻頂，奪下隊史第二冠，全隊欣喜若狂。（圖／記者黃建霖攝）

記者廖聿偉/台北報導

112學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽點燃戰火，主力潘陳家姍全場18投8中，單場轟下20分，旮幼亞馥下半場崛起，整場貢獻14分、8籃板、4助攻和4抄截，終場北一女68：61擊敗強敵普門，隊史第二度封后。

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此對戰組合相隔12年再度上演，前一次北一女在台北體育館擊敗普門奪隊史首冠；物換星移，今兩隊在小巨蛋對決，上半場戰況膠著，普門首節取得1分領先，北一女則在第二節逆轉。

北一女排灣族U16國手潘陳家姍上半場攻下9分，米靖恩狂抓10籃板，並貢獻7分、4助攻，北一女半場僅領先2分。

第三節戰況丕變，北一女旮幼亞馥加入得分行列，與潘陳家姍聯手率隊猛攻，單節22：10的攻勢，擴大領先至14分。

普門在末節企圖翻轉戰局，一度將分縮小至6分，但關鍵時刻進攻當機，潘陳家姍在讀秒階段放進個人本場的第20分，也將分差再擴大成雙位數，勝負底定，北一女也終結前3年2度亞軍的夢靨。

四連霸的淡水商工本學年度八強止步，北一女接棒新女籃霸主，從預賽至複賽維持不敗，並頂住壓力，在小巨蛋連勝2場，用14連勝摘下后冠，喜迎隊史第二冠。

▲北一女睽違12年再度攻頂，奪下隊史第二冠，全隊欣喜若狂。（圖／記者黃建霖攝）
▲北一女睽違12年再度攻頂，奪下隊史第二冠，全隊欣喜若狂。（圖／記者黃建霖攝）

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