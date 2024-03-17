李多慧發單曲「用中文吐心聲」！認了未來很迷茫 不可能跳舞賺錢
南韓啦啦隊女神李多慧，雖然今年動向未明，還一度傳出要去味全龍成為啦啦隊小龍女一員，但唯一可以確定的是李多慧推出全新個人單曲〈HUSH〉，而且未來還要在高雄、台北兩地開唱。昨（16）日李多慧也上傳YouTube新片，並用全中文吐出心聲，斷言未來不可能靠跳舞賺錢。
記者詹鎰睿／綜合報導
李多慧在影片中用全中文訴說心境與自己的故事，除了樂觀開朗的性格，她也喜歡想像、思考以及追求夢想，不過從小就喜歡唱歌跳舞的她，卻坦承對於未來很迷茫、沒有目標。
「一天的時間裡，我唯一想要做的事情，就是記住我喜歡的舞蹈，或戴著耳機聽音樂」，即便怎麼熱愛表演，李多慧仍嚴肅地說，「這不能成為我的未來，靠跳舞賺錢，我斷定這是不可能的。」
最後李多慧說，雖然很滿意現在充實又忙碌的生活，可是「與其竭盡全力不如挑戰，現在我要開始實現那個夢想了」，而這麽夢想就是發行新單曲。影片曝光後，粉絲紛紛留言「多慧真的很會，中文進步很多」、「加油！我們會一直支持妳。」
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