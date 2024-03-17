要中油更新老舊設備！中油石化事業部連續兩次設備外洩意外
針對台灣中油石化事業部於3月間，連續兩次設備外洩意外，立法委員林岱樺及當地里長和地方鄉親，於今(17)日，到石化事業部前抗議，訴求中油應盡速推動四輕更新一案，石化事業部執行長黃三泰說該計畫已送行政院審查，如獲核定將即刻執行相關規劃。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油石化事業部林園廠新三輕工場於16日晚間，發生火警事故，由於轄區巡檢人員及時發現，並立即依標準作業程序進行應變措施，致火勢已控制，無人員傷亡，現場仍持續警戒中，以確保工作環境安全。
立法委員林岱樺及當地里長和地方鄉親為此一事故，於今(17)日，到石化事業部前抗議，訴求中油應盡速推動四輕更新一案，地方鄉親說，中油石化事業部林園廠這個月，已連續兩次設備外洩意外，因此要石化事業部改善，以為安全。
台灣中油石化事業部執行長黃三泰表示，該事業部林園廠新三輕工場於3月間，執行開爐前置作業，引起兩次設備外洩事件，對地方鄉親造成不便，對於造成外界及民眾的不便深感抱歉。
黃三泰說，石化事業部感謝高雄市政府第一時間出動支援人力，後續也將針對事故根本原因分析調查，強化製程管理及設備可靠度，並檢討標準作業程序及加強人員操作訓練，確認工場安全無虞的前提下，才會再進料開爐，以供應下游廠商順利生產營運。
黃三泰指出，有關於立委林岱樺及林園各里里長關心的老舊設備問題，中油目前已將四輕更新計畫，送到行政院審查，環評及製程基本設計之先期工作均已就緒，待行政院核准，即可展開相關規劃作業。