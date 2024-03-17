中職／王柏融尷尬了！同位置高聖恩開轟秀守備美技 台鋼3：3統一
台鋼雄鷹今（17）日來到台南棒球場，和主場統一7-ELEVEn獅交手。和旅日返台的「大王」王柏融同樣鎮守左外野的新人高聖恩，本場展現打跑守3拍子身手，單場兩支安打都是長打，分別為三壘打及全壘打，跑回台鋼雄鷹全場的3分，還有美技接殺演出，終場兩隊3：3和局收場。
記者林之越/綜合報導
先發投手陳柏清二局下受失誤影響，失掉1分非自責分；三局上台鋼雄鷹展開反攻，高聖恩率先擊出三壘安打，再藉陳飛霖內野滾地球跑回追平分；五局上又是該半局首名打者，高聖恩這次一棒就要出牆，轟出左外野陽春全壘打；七局下第一任後援投手楊達翔再受失誤影響，掉1分非自責分，兩隊2：2平手。
9局結束後，兩隊仍處於平手，因此十局起啟用突破僵局制，二壘跑者高聖恩藉林家鋐犧牲短打推進至三壘，再因暴投奔回本壘得到超前分；下個半局黃群登板，被敲2安打、投出1保送失1分，最後驚險守住平手局面。
高聖恩目前出賽2場公辦熱身賽，共4個打席敲出2支安打，貢獻4分打點，而和高聖恩一樣守左外野位置的王柏融，在昨（16）日雖然選到2次保送，公辦熱身賽首次上壘，但目前打擊率還是0，今日比賽並沒有上場。
投手部分，台鋼陳柏清先發5局失1分非自責分，楊達翔2局同樣失1分非自責分，賴鴻誠、雷公各投1局皆無失分，拿下中繼成功，雷公火球連發，送出兩次奪三振，黃群則是1局失1分，因為突破僵局制跑者，同樣是非自責分。統一方面，古林睿煬先發4局被敲3安失1分，最終無關勝敗。
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