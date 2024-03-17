梁朝偉不出席香港金像獎！親曝「人生新計畫」已拜訪腦神經科學家
香港影帝梁朝偉日前出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，憑藉主演電影《金手指》獲頒「最佳男主角」獎項；同樣以該片提名香港電影金像獎影帝，梁朝偉透露屆時要飛往德國拍新電影、演出腦科醫師，因此不會出席本屆頒獎典禮，愛妻劉嘉玲則沒有時間陪他一起去熟悉環境。
記者黃雅琪／綜合報導
香港巨星們日前齊聚「香港電影導演會周年晚宴」，包括梁朝偉、劉嘉玲、洪金寶、古天樂、姜大衞等人都盛裝出席；梁朝偉憑藉《金手指》獲頒「最佳男主角」獎項，在受訪時表示一路走來要感謝的人太多了：「我整天都覺得，做人應該每天都慶祝！因為生命每一天都應該珍惜嘛！」
梁朝偉以《金手指》入圍第42屆香港電影金像獎影帝，對上林保怡《白日之下》、盧鎮業《年少日記》、黃子華《毒舌大狀》與大鵬《第八個嫌疑人》勁敵，已經拿過5次香港金像獎「最佳男主角」獎項，梁朝偉這回若再得獎就會集滿6個獎座，他雲淡風輕的說自己會保持平常心面對。
梁朝偉接著透露，屆時不會出席頒獎典禮，因為他在3月22日就要飛往德國為新電影做準備；梁朝偉新角色將演出「腦科醫師」，半年前他就拜訪過多家大學的腦神經科學家，為角色做足充分準備：「我不知道什麼叫入戲，可能我已經變成一個腦神經科學家。」
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