HBL／北一女奪第2冠！黃子芸飆淚　強忍膝蓋大傷、只想和隊友捧盃

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不過今天開賽後的戰局卻有些出乎意料，米靖恩和黃子芸遲遲沒有得分，球隊進攻端缺少可圍繞運行的主軸，靠著潘陳家姍的機遇戰進球，讓「小綠綠」艱辛地以16:15領先。
次節兩隊的進攻仍打不太開，北一女領先打到落後，教練駱燕萍直接做出五上五下的調度，希望讓球員冷靜下來。但北一女上半場團隊命中率竟不到3成，團隊進攻在高強度、高壓力的比賽中，有些施展不開，隊上又缺少可以一錘定音的天才進攻球員，兩節打完陷入30:32落後，讓外界跌碎眼鏡。
北一女中這一群球員很多來自北市民族實中，駱燕萍也認為如今高一高二的球員進攻能力比起來學姊有過之而無不及，今天戰局膠著之時，高二的潘陳家姍今天發揮出色，全場攻下20分，＝也是北一女能在第三節打出18:4逆轉戰局、最終摘冠的關鍵人物。
北一女中擺脫「最強老二」 摘隊史第二冠
北一女中教練駱燕萍賽後受訪時開心地表示，「終於不是第二了，可以開心地完成這件事情，雖然當中有一些亂流，備賽當中也發生很多困難，但隊友互相扶持，我給他們100分。」
駱燕萍教練也稱讚對手普門中學表現精采，「確實讓我們震撼到，他們是可敬的對手，讓我們遇到一些亂流。這個榮耀留給我們的球員。」
黃子芸膝蓋大傷 為了和隊友一起完成奪冠目標感性痛哭
北一女中前鋒米靖恩表示，她相信我的隊友一定可以做到，「昨天那一場比賽有讓大家有團結在一起，今天在場上遇到很多亂流，上半場結束落後，我告訴大家打太急了，大家都在打個人的，提醒球員要打團隊一點，很開心這場有串聯球隊，雖然我數據上不是那麼突出，但有達到小駱姊的要求。」
而今年被看好能打出好表現的黃子芸則在賽後分享時哭著自曝，「聯賽前一個禮拜膝蓋受很嚴重的傷，基本上回不了球場，有這麼一群這輩子最好、最棒的隊友，想回到球場和他們一起打，再痛的治療和打針都忍下來，很痛都說不會痛，很謝謝隊友和我一起完成。」
駱燕萍透露，黃子芸是內側韌帶撕裂，經過玻尿酸治療已經恢復OK，但肌肉強度還沒完全恢復，但是可以跑動的，往好的方向走。
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