提振客戶購料信心！中鋼113年4月及第2季鋼品盤價以平高盤開出

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翁朝棟說，中國大陸兩會定調今年GDP成長率為5%，推出更多強而有力的振興政策、展現支撐經濟決心，東南亞及印度由民間投資及基礎建設帶動投資擴張，而我國受惠外銷接單回升，貿易與投資脫離谷底持續上揚，內需則由強勁民間消費支撐，國發會1月景氣對策信號於睽違16個月之後，回復到代表穩定的綠燈，主計總處亦上修今年台灣GDP成長率至3.43%，優於去(112)年之1.4%，為近年最佳表現。
在原物料方面，受農曆春節的季節性因素與天候影響，加上中國大陸鋼廠因獲利不佳降低產線稼動率，導致煤鐵原料需求疲弱及價格滑落，但整體煉鋼成本續居高位，且自去年以來多數鋼廠獲利持續低迷，原料庫存平均成本目前仍處相對高點，尤以近期鐵礦砂期貨價格，持續高於長期平均水準(約每公噸70至90美元)，多數鋼廠為避免虧損，成本面支撐鋼價的條件依然存在。
翁朝棟指出，中鋼公司為協助客戶早日度過鋼市調整期，蓄積接單動力，乃續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對今(113)年4月份之月盤產品順應國際行情變動與客戶需求，以及考慮客戶的庫存跌價損失，乃以平盤開出，且搭配多元配套方案，逐月檢討，企盼5月之後需求回溫。
翁朝棟並指出，至於今年第2季(4至6月)，鋼品季盤價依照下游產業實際需求強度與接單周期不同，並考量現行鋼市呈現和緩復甦態勢，予以平高盤開出，來提振客戶購料信心。