營造多元職場環境！勞動部人才資源中心助企業優化內部措施

我是廣告 請繼續往下閱讀
李玫臻說，該公司因受疫情影響，營業額少了70%以上，但考量到多年一起打拼的老員工，也為了延續祖傳的美味，乃規劃改變舊有的經營策略模式，從實體店面經營，擴展到數位電銷平台。
該公司在轉型的過程中，得知人才資源發展中心可以幫助企業優化人才發展制度，乃藉由人才發展中心提供的輔導服務，重新布局人才發展計畫，從系統性的規劃到績效的展現，不僅提升人才的專業職能，更穩固組織內部與人員的歸屬感。
李玫臻並說，人才資源發展中心透過優化職務說明書，將內外場人員的職掌職責明確界定，並發展出員工的教育訓練規劃，提升員工的專業職能，讓他們更能掌握對於客戶、同事、主管與部屬的溝通技巧，成功在缺工環境下，順利招募優秀人才，目前員工人數增加60%，也透過內部創業，讓2名資深員工成為事業部的一分子，除了為企業拓展銷售通路，也讓員工在低風險下一圓創業夢，為他們的職涯加值。
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，在這個疫後缺工時期，不僅是找尋外部資源的協助，更需要一同優化內部人力資源制度，該分署人才資源發展中心透過專家駐點諮詢服務與輔導服務，更是全力協助企業完善優化內部相關措施，由專家學者手把手協助企業建造多元共榮職場環境，有效留住在職人才，並吸引優秀人才，創造勞雇雙贏的局面。