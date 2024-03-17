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營造多元職場環境！勞動部人才資源中心助企業優化內部措施

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心協助企業完善優化內部相關措施，以營造多元職場環境。(圖／記者黃守作攝)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心協助企業完善優化內部相關措施，以營造多元職場環境。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心積極協助企業，共創完善優化內部相關措施，以營造多元職場環境。

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▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心協助企業完善優化內部相關措施。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心協助企業完善優化內部相關措施。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心提供)
勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，面對快速變動的時代，如何從改變看見機會，掌握永續經營的可能？該中心獲知位於屏東縣潮州鎮的經典知名餐飲品牌「牛大福」走過70年的歲月，深知轉型的重要性，但又不想因此失去歷代的好手藝與豐富經驗，乃透過使用該中心的企業輔導資源，來協助企業完善人才發展與經營制度，讓該公司兼顧傳承邁向轉型，在變動中抓住機會，留住關鍵人才的同時，也使企業踏上永續經營之路。

李玫臻說，該公司因受疫情影響，營業額少了70%以上，但考量到多年一起打拼的老員工，也為了延續祖傳的美味，乃規劃改變舊有的經營策略模式，從實體店面經營，擴展到數位電銷平台。

該公司在轉型的過程中，得知人才資源發展中心可以幫助企業優化人才發展制度，乃藉由人才發展中心提供的輔導服務，重新布局人才發展計畫，從系統性的規劃到績效的展現，不僅提升人才的專業職能，更穩固組織內部與人員的歸屬感。

▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心協助企業完善優化內部相關措施。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心協助企業完善優化內部相關措施。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心提供)
李玫臻並說，人才資源發展中心透過優化職務說明書，將內外場人員的職掌職責明確界定，並發展出員工的教育訓練規劃，提升員工的專業職能，讓他們更能掌握對於客戶、同事、主管與部屬的溝通技巧，成功在缺工環境下，順利招募優秀人才，目前員工人數增加60%，也透過內部創業，讓2名資深員工成為事業部的一分子，除了為企業拓展銷售通路，也讓員工在低風險下一圓創業夢，為他們的職涯加值。

勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，在這個疫後缺工時期，不僅是找尋外部資源的協助，更需要一同優化內部人力資源制度，該分署人才資源發展中心透過專家駐點諮詢服務與輔導服務，更是全力協助企業完善優化內部相關措施，由專家學者手把手協助企業建造多元共榮職場環境，有效留住在職人才，並吸引優秀人才，創造勞雇雙贏的局面。

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