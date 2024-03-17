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俄總統大選最後一天！烏發動無人機空襲　尤其鎖定煉油廠

▲俄羅斯自15日起進行一連三天的總統大選。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯自15日起進行一連三天的總統大選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯於本月15至17日舉行總統大選，範圍則從俄羅斯本土遠至俄國在烏克蘭東部的佔領地，自昨日起俄羅斯有多座煉油廠遇襲起火、遭無人機襲擊，莫斯科3座機場為此實施航班起降限制，烏克蘭南部敖德薩（Odesa）則同樣遭到無人機攻擊，使農業設施受到毀損。

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俄國總統選舉期間出現零星的抗議活動，與烏克蘭戰事更讓這場幾乎篤定由蒲亭當選的選舉蒙上更大的陰影。蒲亭在投票首日指責基輔當局試圖在俄羅斯境內和莫斯科控制的烏克蘭領土上，加強無人機和飛彈襲擊、擾亂選舉，為此他誓言要「懲罰烏克蘭」。

根據《路透社》、《法新社》和《俄新社》報導，俄羅斯為期3天的投票受到烏克蘭空襲影響，俄羅斯當局稱包含首都莫斯科在內，有8個地區的防空系統至少擊落了35架無人機，其中1架被擊落的無人機在斯拉維揚斯克（Slavyansk）煉油廠引發火災。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，防空系統在莫斯科市郊區上空攔截了5架無人機，目前並未造成人員傷亡或財損，莫斯科州北部周圍也攔截到4架無人機；當局稱，為了安全考量，莫斯科的杜莫迪多沃（Domodedovo Airport）、伏努科夫（Vnukovo Airport）和茹科夫斯基機場（Zhukovsky Airport）等3座機場開始實施起降限制。

與烏克蘭接壤的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）則受到最多侵襲，當地州長葛拉特卡夫（Vyachslav Gladkov）稱俄軍攔截火箭、飛彈、無人機等從烏克蘭方向射來的武器，其中有一枚砲彈擊中民宅，導致一名16歲少女死亡；位於莫斯科東南方850公里的薩馬拉州（Samara）的2座煉油廠也同樣遭到攻擊而起火，其中希茲蘭（Syzran）廠每年可提煉850萬噸原油，也就是每日可生產17萬桶。

烏克蘭本週多次襲擊俄羅斯領土，尤其鎖定攻擊煉油廠，報導稱烏克蘭消息人士表示是，烏克蘭國安局（SBU）策畫了對薩馬拉的這波攻擊且一共瞄準了3座煉油廠。分析稱這對蒲亭來說，是對打擊俄羅斯的經濟能力最有感的行動；消息人士稱，烏克蘭國安局會持續維持這個戰略，藉此破壞克宮經濟能力。

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