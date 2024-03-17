俄總統大選最後一天！烏發動無人機空襲　尤其鎖定煉油廠

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》、《法新社》和《俄新社》報導，俄羅斯為期3天的投票受到烏克蘭空襲影響，俄羅斯當局稱包含首都莫斯科在內，有8個地區的防空系統至少擊落了35架無人機，其中1架被擊落的無人機在斯拉維揚斯克（Slavyansk）煉油廠引發火災。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，防空系統在莫斯科市郊區上空攔截了5架無人機，目前並未造成人員傷亡或財損，莫斯科州北部周圍也攔截到4架無人機；當局稱，為了安全考量，莫斯科的杜莫迪多沃（Domodedovo Airport）、伏努科夫（Vnukovo Airport）和茹科夫斯基機場（Zhukovsky Airport）等3座機場開始實施起降限制。
與烏克蘭接壤的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）則受到最多侵襲，當地州長葛拉特卡夫（Vyachslav Gladkov）稱俄軍攔截火箭、飛彈、無人機等從烏克蘭方向射來的武器，其中有一枚砲彈擊中民宅，導致一名16歲少女死亡；位於莫斯科東南方850公里的薩馬拉州（Samara）的2座煉油廠也同樣遭到攻擊而起火，其中希茲蘭（Syzran）廠每年可提煉850萬噸原油，也就是每日可生產17萬桶。
烏克蘭本週多次襲擊俄羅斯領土，尤其鎖定攻擊煉油廠，報導稱烏克蘭消息人士表示是，烏克蘭國安局（SBU）策畫了對薩馬拉的這波攻擊且一共瞄準了3座煉油廠。分析稱這對蒲亭來說，是對打擊俄羅斯的經濟能力最有感的行動；消息人士稱，烏克蘭國安局會持續維持這個戰略，藉此破壞克宮經濟能力。
更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。