快訊／鼓鼓演唱會求婚大元！單膝下跪掏婚戒　直擊浪漫現場

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鼓鼓邊說，邊走到貴賓席，貴賓席上除了家人外，還坐著交往多年的女友大元，鼓鼓抱著準備好的玫瑰花束，直白的說：「我一直非常低調我對她的感情，但我想讓全世界知道我有多愛妳，妳有多愛我，我沒有忘記從小到大妳跟我說的每個願望，今天我也把妳的朋友都帶來了。」接著他說起曾送給大元一支手表，後來大元不小心弄不見了，「妳很著急一直哭，我很心疼，我要跟妳說的是，那支表會不見，但未來的每個日子，我永遠不會消失。」
接著鼓鼓虔誠的單膝跪地，拿出求婚戒指，此時的大元早已哭成淚人兒，沒想到她的第一句話不是我願意，而是「我的公司知道嗎？」讓現場充滿笑聲，而後看著鼓鼓，才終於鬆口那句大家期待已久的應允：「我願意！」感動的求婚現場，讓每個人的心中充滿暖意，鼓鼓興奮的說：「我終於可以把我的幸福跟大家分享，請大家祝我們幸福好嗎？」不忘甜蜜的牽著已經升格「未婚妻」大元的手回到座位，兩人幸福的表情感染了高流以及看到直播的所有人。
見證一切的蕭秉治看到如此動容的場面，也忍不住出聲：「我本來以為可以笑看一切，我忍不住了，我很開心我的好兄弟求婚成功，相信他們之後非常幸福。在這邊跟阿鼓說一聲，如果要公證記得找我。」鼓鼓聽聞回應對方：「一定是你。」
鼓鼓與大元交往多年，受訪時大多以「好朋友」相稱，兩人的關係成為公開的祕密，直到去年才終於認愛，兩人也愛的高調，時常在社群媒體上公開放閃，交往穩定的兩人從今天起「當我變成我們」，攜手步入人生下一個階段。
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