傳樂天祭新條款防出走！林襄爆跳槽「付百萬贖身費」　經紀人回應

快訊／鼓鼓演唱會求婚大元！單膝下跪掏婚戒　直擊浪漫現場

▲鼓鼓（右）在演唱會上求婚女友大元，大元點頭答應了。（圖／相信音樂提供）
▲鼓鼓（右）在演唱會上求婚女友大元，大元點頭答應了。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

鼓鼓、蕭秉治組成限定團體GX，從昨（16）日起一連兩天在高流開唱，鼓鼓去年終於認愛交往10年的女友大元，今（17）日在演唱會上突如其來向女方求婚，並宣示「我永遠不會消失」，誠懇的誓言令全場動容，大元也當場喊出「我願意」，答應了求婚，現場歡聲雷動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲鼓鼓（左）、大元交往長達10年，他鬆口談結婚計劃。（圖／翻攝自鼓鼓、大元Instagram）
▲鼓鼓（左）、大元交往長達10年。（圖／翻攝自鼓鼓、大元Instagram）
鼓鼓在演唱完歌曲時，提到昨天蕭秉治的家人都有來，今天則是他的家人都來了，「以前我一直覺得我是一個不幸運的人，後來我發現我是一個幸運的人，沒有這些故事，就不會知道家人有多重要。」流露感性的一面，鼓鼓還提到，希望能藉由很多歌迷的現場，證明是很多人愛著自己的。

鼓鼓邊說，邊走到貴賓席，貴賓席上除了家人外，還坐著交往多年的女友大元，鼓鼓抱著準備好的玫瑰花束，直白的說：「我一直非常低調我對她的感情，但我想讓全世界知道我有多愛妳，妳有多愛我，我沒有忘記從小到大妳跟我說的每個願望，今天我也把妳的朋友都帶來了。」接著他說起曾送給大元一支手表，後來大元不小心弄不見了，「妳很著急一直哭，我很心疼，我要跟妳說的是，那支表會不見，但未來的每個日子，我永遠不會消失。」

▲鼓鼓在演唱會上求婚女友大元。（圖／翻攝相信音樂臉書）
▲▼鼓鼓在演唱會上求婚女友大元。（圖／翻攝相信音樂臉書）
▲鼓鼓在演唱會上求婚女友大元。（圖／翻攝相信音樂臉書）
 
接著鼓鼓虔誠的單膝跪地，拿出求婚戒指，此時的大元早已哭成淚人兒，沒想到她的第一句話不是我願意，而是「我的公司知道嗎？」讓現場充滿笑聲，而後看著鼓鼓，才終於鬆口那句大家期待已久的應允：「我願意！」感動的求婚現場，讓每個人的心中充滿暖意，鼓鼓興奮的說：「我終於可以把我的幸福跟大家分享，請大家祝我們幸福好嗎？」不忘甜蜜的牽著已經升格「未婚妻」大元的手回到座位，兩人幸福的表情感染了高流以及看到直播的所有人。

▲鼓鼓求婚大元成功。（圖／相信音樂提供）
▲鼓鼓（右）求婚大元成功。（圖／相信音樂提供）
見證一切的蕭秉治看到如此動容的場面，也忍不住出聲：「我本來以為可以笑看一切，我忍不住了，我很開心我的好兄弟求婚成功，相信他們之後非常幸福。在這邊跟阿鼓說一聲，如果要公證記得找我。」鼓鼓聽聞回應對方：「一定是你。」

鼓鼓與大元交往多年，受訪時大多以「好朋友」相稱，兩人的關係成為公開的祕密，直到去年才終於認愛，兩人也愛的高調，時常在社群媒體上公開放閃，交往穩定的兩人從今天起「當我變成我們」，攜手步入人生下一個階段。


更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  



想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

大元被鼓鼓求婚爆哭「像做夢不真實」！閨密焦凡凡喊話：一起幸福

鼓鼓求婚大元！愛情長跑11年開花　「媒人是他」揭兩人相識契機

鼓鼓、蕭秉治吸金2280萬！台上認不合　「MP魔幻力量」吵架內幕曝

鼓鼓、蕭秉治荷爾蒙充腦下半身管不住！一起身畫面好害羞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞