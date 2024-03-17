罷免連署達標！謝國樑拋電動車0元騎回家 綠委：投票前送汽車？
罷免基隆市長謝國樑的「拆樑行動」日前宣布第一階段突破5000份達標，而謝國樑同時間祭出電動車新方案，不僅放寬申請資格，其中還有2車款是零月租費，0元將電動機車騎回家。對此綠委林俊憲今（17）日表示，這時間一切都是巧合，對吧？任為謝國樑拿納稅錢慷個人之慨，看來真的急了，但無論謝是今年、後年甚至是6年離開市府，唯一不會離開的事市府的沉重財政負擔，更好奇第二階段或是投票前夕，「會不會加碼無條件送汽車？」
記者陳威叡／台北報導
對於基隆市府拋出電動機車新方案，林俊憲表示，就在謝國樑罷免第一階段連署達標的時候大撒幣，一切都是巧合，對吧？而謝國樑政策，印象中大概可以分成三階段，從選前說要送Gogoro，超大的看板再用超小的括號寫著「同等級」，到選後公布方案變相用電池月租收費，幾乎跟市售沒差別，勉強兌現空頭支票，但至少還沒浪費太多公帑，但現在幾乎免除一切條件，就是真正拿納稅錢慷個人之慨，「看來謝國樑真的急了。」
林俊憲說，政策一變再變，卻沒有任何理由，唯一的不同，就是謝國樑的市長大位真的岌岌可危，都已經2024年了，居然還有人真的敢明目張膽做這種政策買票行為，但說實話，這已經不是基隆自己的事，而是整個台灣民主的悲哀。
林俊憲指出，謝國樑終究會離開，今年也好、後年也好，甚至6年後也好，但唯一不會離開的就是市府的沉重財政負擔。不過現在反倒好奇，光是連署第一階段達標就能這樣大撒幣，那第二階段達標呢？投票前夕呢？「會不會加碼無條件送汽車？」
最後林俊憲表示，既然阻止不了市長亂撒錢，那至少要讓錢回到納稅人自己的口袋中。所以為了自己的福利，呼籲所有基隆人，趕快加緊連署努力讓罷免達標成案過關，「看看謝市長還會為基隆人送上什麼大禮！」