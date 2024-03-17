快評／光復高中「3連霸」失利、王朝夢碎　小巨蛋心魔他們沒挺過

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光復高中從2022年靠著陳將双、張俊生奪下隊史首冠以來，一直保持HBL南子組最強球隊的金腰帶，去年在中鋒鄭名斈的捍衛下，最終完成衛冕。今年這份重擔扛在了謝銘駿肩上。
小巨蛋是一個特別的球場，獨特的空間感和巨大的壓力，讓這裡成為著名的「射手墳場」，這也是為什麼在這裡取得成功的球隊，往往隊內有一名出色的長人，這也是陳定杰教練如此重視鄭名斈的原因。
謝銘駿從高一拿下新人王，高二奪下MVP，媒體前輩對他的評價他是「大賽型選手」，憑藉著高中時帶出色的身材，同位置的選手幾乎封不到他，加上他自身的天賦，讓他成為光復的王牌。
今年男子組各隊實力接近，光復雖然憑藉著過往在小巨蛋的經驗而被看好，但他們並沒有特別突出，今天面對訓練有素、且極度渴望的南山高中，他們面臨一整年最嚴峻的考驗。
在林恩宇上半場就領到4次犯規的情況下，謝銘駿前5投都落空，罰球也是4罰全丟，上場17分鐘沒有得分。這是緊張感作用下的兩種結果：一種是太過亢奮、一種是身體太過僵硬。光復今天其他球員發揮出色，張鈞淮、沈宥均、曾韋翔、周曾翔差一點就可以將這一場比賽救回來。但南山高中顯然韌性十足，黃瀚陞和劉耕灝今晚的三分球又大爆發，也讓勝利女神在最終別過頭去。
賽後被問到為何林恩宇和謝銘駿這一場比賽失常時，陳定杰沉默一會表示：「我覺得他們太想證明自己了。」每一年小巨蛋都，同樣的故事都在上演，證明自己的渴望是一種動力，但有時候也是阻力。在今晚也是如此，他困擾著林恩宇和謝銘駿的發揮，但也讓黃瀚陞在場上綻放，這也是籃球迷人之處。
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