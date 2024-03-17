HBL／神劇本奪冠！戲劇性大逆轉　南山87：85勝光復、破亞軍魔咒

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本場比賽戰況異常膠著，首節1分領先的光復高中，第二節出現大危機，主力林恩宇提前吞下第4犯，被迫提前退場。南山趁勢靠著劉耕灝和「神岡柯瑞」黃瀚陞的連續三分球，半場扭轉戰局，南山45：44小幅領先光復高中。
主力球星林恩宇犯規麻煩只能待在板凳上待命，但光復高中未被擊潰，逆勢反擊，尤其沈宥均和張鈞淮挺身而出，前三節打完兩人得分都已達到雙位數，助光復帶著8分領先進入決勝節。
本場比賽主將謝銘駿遭到嚴防，前三節三分球4投0中，12投也僅2中，只攻下4分，加上林恩宇犯規纏身，但光復仍保持領先。林恩宇在第四節歸隊，馬上就有貢獻，與沈宥均和張鈞淮聯手在終場前約5分鐘，把差距擴大到10分。
不過南山高中不輕易放棄，出現神奇劇本！「神岡柯瑞」黃瀚陞發飆，連續2個三分球，點燃反攻砲火，終場前2分14秒，雙方回到4分差距，黃瀚陞又再度投進三分球，1分19秒，戰局回到平手。
終場前1分11秒，雙方數度互換領先，南山靠著光復失誤，扭轉戰局取得2分領先，擁有最後一擊的光復高中，謝銘駿搶投三分球落空，也葬送光復二連霸的美夢。
光復高中近年崛起，球星陳將双加入率隊拿下隊史首冠，去年則靠著堅強的團隊戰力，完成二連霸，今年則一度寫下跨季32連勝，打破隊史紀錄，未料在八強複賽遇到低潮，跌落到第4種子，雖一路殺進冠軍賽，可惜最後慘遭逆轉，亞軍收場。