籃球／「鐵血教頭」黃萬隆桃李滿天下　盤點松山隊史5大名將

HBL／神劇本奪冠！戲劇性大逆轉　南山87：85勝光復、破亞軍魔咒

▲南山高中在HBL高中籃球甲級聯賽拿下男子組冠軍，也粉碎光復高中想要完成3連霸的美夢。（圖／高中體總提供）
▲南山高中在HBL高中籃球甲級聯賽拿下男子組冠軍，也粉碎光復高中想要完成3連霸的美夢。（圖／高中體總提供）

記者廖聿偉/台北報導

112學年度HBL高中籃球聯賽壓軸賽，男子組冠軍賽由南山高中與衛冕軍光復爭王座，南山「神岡柯瑞」黃瀚陞扮演救世主，第四節三個三分球扭轉戰局，終場南山87：85擊敗光復，奪下冠軍，終結亞軍魔咒，射手黃瀚陞也奪下FMVP。

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南山高中隊史拿下7冠，HBL史上最多，但自從104年後，就未嘗冠軍滋味，且7年內5度拿下亞軍，同時處於連3亞的困境，其中1次不敵泰山，2度敗給光復，堪稱近年最悲情的學校，如今一舉突破魔咒，全隊欣喜若狂，部分球員也喜極而泣。

本場比賽戰況異常膠著，首節1分領先的光復高中，第二節出現大危機，主力林恩宇提前吞下第4犯，被迫提前退場。南山趁勢靠著劉耕灝和「神岡柯瑞」黃瀚陞的連續三分球，半場扭轉戰局，南山45：44小幅領先光復高中。

主力球星林恩宇犯規麻煩只能待在板凳上待命，但光復高中未被擊潰，逆勢反擊，尤其沈宥均和張鈞淮挺身而出，前三節打完兩人得分都已達到雙位數，助光復帶著8分領先進入決勝節。

本場比賽主將謝銘駿遭到嚴防，前三節三分球4投0中，12投也僅2中，只攻下4分，加上林恩宇犯規纏身，但光復仍保持領先。林恩宇在第四節歸隊，馬上就有貢獻，與沈宥均和張鈞淮聯手在終場前約5分鐘，把差距擴大到10分。

不過南山高中不輕易放棄，出現神奇劇本！「神岡柯瑞」黃瀚陞發飆，連續2個三分球，點燃反攻砲火，終場前2分14秒，雙方回到4分差距，黃瀚陞又再度投進三分球，1分19秒，戰局回到平手。

▲「神岡柯瑞」黃瀚陞關鍵2記三分球，讓南山高中最終翻盤拿下冠軍，以87:85告別「3亞王」稱號，黃瀚陞個人也奪下新人王和MVP。（圖／記者黃建霖攝）
▲「神岡柯瑞」黃瀚陞關鍵2記三分球，讓南山高中最終翻盤拿下冠軍，以87:85告別「3亞王」稱號，黃瀚陞個人也奪下新人王和MVP。（圖／記者黃建霖攝）
終場前1分11秒，雙方數度互換領先，南山靠著光復失誤，扭轉戰局取得2分領先，擁有最後一擊的光復高中，謝銘駿搶投三分球落空，也葬送光復二連霸的美夢。

光復高中近年崛起，球星陳將双加入率隊拿下隊史首冠，去年則靠著堅強的團隊戰力，完成二連霸，今年則一度寫下跨季32連勝，打破隊史紀錄，未料在八強複賽遇到低潮，跌落到第4種子，雖一路殺進冠軍賽，可惜最後慘遭逆轉，亞軍收場。

▲南山高中在HBL高中籃球甲級聯賽拿下男子組冠軍，也粉碎光復高中想要完成3連霸的美夢。（圖／高中體總提供）
▲南山高中在HBL高中籃球甲級聯賽拿下男子組冠軍，也粉碎光復高中想要完成3連霸的美夢。（圖／高中體總提供）
▲HBL 17日最後一天賽程，男子組將由松山高中和東泰高中爭奪季軍，南山高中和光復高中爭冠軍；女子組陽明高中和金甌女中爭奪季軍，北一女中和普門中學爭冠軍。（圖／高中體總提供）
▲HBL南山高中和光復高中爭冠軍，最終南山破了亞軍魔咒。（圖／高中體總提供）
▲南山高中戲劇性拿下冠軍。（圖／記者黃建霖攝）
▲南山高中戲劇性拿下冠軍。（圖／記者黃建霖攝）

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