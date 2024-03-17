凱特王妃在哪裡？外媒稱「最後期限」將至：復活節再不現身出大事

蒲亭幾乎無壓力連任遭歐盟官員狠酸　分析：更重要的是「贏多少」

▲俄羅斯總統蒲亭料將勝出總統大選。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭料將勝出總統大選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯本月15日起舉行總統大選，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）在沒有反對意見與其他有力候選人的競爭下，幾乎篤定能繼續連任。外媒稱這次投票儼然成為一個確保其勝利的形式，但分析人士認為這次選舉的重點不光在蒲亭連任，更重要的是「勝利程度」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《Politico》、《華爾街日報》等美媒報導，對於蒲亭幾乎「無壓力連任」的預期結果，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在15日投票首天就諷刺表示祝賀，他稱「恭喜蒲亭在今（15日）開始的選舉中取得壓倒性勝利。沒有反對，沒有自由，沒有選擇。」

報導指出，這是場「受操縱的選舉」，讓已入主克里姆林宮24年的蒲亭再掌權6年，使其成為自史達林以來俄羅斯任期最長的領袖，為此克宮也使出渾身解數來確保勝利，例如已制定新的法律來消除反對意見與媒體，任何對於俄烏戰爭或當權者的批評都可能淪為階下囚，就連蒲亭最有力的對手、異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）都在大選前離奇身亡。

本次投票範圍不僅俄羅斯本土，還包含由俄羅斯軍方和魁儡官員駐守的烏克蘭佔領區。關注俄國政治的分析人士表示，對蒲亭來說重要的不僅是取勝，而是「勝利程度」，若想成功在對抗烏克蘭乃至西方取得上風，那麼他就必須取得壓倒性勝利。

俄羅斯本週也要選總統！民眾看電視只見蒲亭　料將無痛連任再6年

俄總統大選明登場！蒲亭親自拉票　克宮：結果將展現社會支持侵烏

俄總統大選最後一天！烏發動無人機空襲　尤其鎖定煉油廠

俄總統大選「強迫投票」　佔領區軍人持槍親自到民眾家門監票

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞