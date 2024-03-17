蒲亭幾乎無壓力連任遭歐盟官員狠酸 分析：更重要的是「贏多少」
俄羅斯本月15日起舉行總統大選，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）在沒有反對意見與其他有力候選人的競爭下，幾乎篤定能繼續連任。外媒稱這次投票儼然成為一個確保其勝利的形式，但分析人士認為這次選舉的重點不光在蒲亭連任，更重要的是「勝利程度」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《Politico》、《華爾街日報》等美媒報導，對於蒲亭幾乎「無壓力連任」的預期結果，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在15日投票首天就諷刺表示祝賀，他稱「恭喜蒲亭在今（15日）開始的選舉中取得壓倒性勝利。沒有反對，沒有自由，沒有選擇。」
報導指出，這是場「受操縱的選舉」，讓已入主克里姆林宮24年的蒲亭再掌權6年，使其成為自史達林以來俄羅斯任期最長的領袖，為此克宮也使出渾身解數來確保勝利，例如已制定新的法律來消除反對意見與媒體，任何對於俄烏戰爭或當權者的批評都可能淪為階下囚，就連蒲亭最有力的對手、異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）都在大選前離奇身亡。
本次投票範圍不僅俄羅斯本土，還包含由俄羅斯軍方和魁儡官員駐守的烏克蘭佔領區。關注俄國政治的分析人士表示，對蒲亭來說重要的不僅是取勝，而是「勝利程度」，若想成功在對抗烏克蘭乃至西方取得上風，那麼他就必須取得壓倒性勝利。