中職／「宇宙邦」登陸大巨蛋！打線狂敲13安　富邦12：1擊沉兄弟

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過富邦領先並沒有持續太久，中信本場首打者岳政華首打席就敲出陽春全壘打，幫助兄弟1：1追平比分。2局上，富邦第7棒高國麟不甘示弱，跟隨岳政華腳步敲出本場比賽的第二支全壘打，再次幫助球隊2：1領先中信。
3局上輪到王勝偉打擊，和投手鄭凱文纏鬥到2好2壞後，抓到機會敲出左外野方向深遠安打，打出本場的第二支二壘安打。申皓瑋適時串連攻勢，打出中間偏右的外野安打，富邦再添1分。
富邦下一棒孔念恩打成內野軟弱滾地球，本該封殺後結束半局，但接球的許基宏球沒拿穩，來不及傳出，富邦跑者回到本壘形成4：1領先，富邦先發陳仕朋3局下完成3上3下，用球數僅28球。
5局上，戴培峰擊接力敲出中間偏右的外野深遠安打，一棒敲回壘上的兩名跑者，自己則順利站上三壘，幫助富邦擴大分差來到6：1。7局上，富邦打線手感持續發燙，張晉德代打建功，敲出穿越左外野游擊方向，富邦再拿下2分，不過跑壘上出現失誤，張晉德在一、二壘之間遭到觸殺，富邦7分領先兄弟。
9局上，富邦蔣智賢先選到保送，新血張宥鈞、王苡丞、還有董子恩接連敲出安打，再加上許基宏單場的第二次守備失誤，單局再灌4分，最終就以12：1擊敗兄弟。
富邦陳仕朋主投5局只被敲1安失1分，王勝偉4打數敲出2支二壘安打，而申皓瑋4打數則交出「猛打賞」3安表現，中信兄弟全隊敲出7支安打，但只靠著岳政華首局全壘打拿下1分，值得一提的是，兄弟單場共出現3次守備失誤。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁