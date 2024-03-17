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川普嗆若落選「美國將被血洗」　向習喊話要課中國車輛100%稅

▲美國前總統川普（Donald Trump）在俄亥俄州的造勢活動表示，今年總統大選將是美國歷史上「最重要的日子」，又說如果自己沒當選那麼美國將「經歷一場血洗」。（圖／美聯社/達志影像）
▲美國前總統川普（Donald Trump）在俄亥俄州的造勢活動表示，今年總統大選將是美國歷史上「最重要的日子」，又說如果自己沒當選那麼美國將「經歷一場血洗」。（圖／美聯社/達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國前總統川普積極爭取重返白宮執政，在週六（16）一場造勢演說當中他形容2024美國總統大選是「史上最重要的選舉」，還放話稱如果自己落選美國將迎來民主體制的終結、不確定是否有下場選舉，同時也矢言要對中國車企在墨西哥製造的車輛「課徵100%關稅」，又說如果自己沒當選那麼美國將「經歷一場血洗」。

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根據《路透社》、《彭博新聞》報導，川普16日出席俄亥俄州萬達利亞（Vandalia）一場戶外造勢活動，期間他先是向那些參與2021年1月6日國會山莊暴動而遭到判刑、坐牢的支持者們表達敬意，川普稱他們不僅是「愛國者」也是「人質」，同時再次於沒有證據的情況下指控對手拜登2020年靠舞弊當選總統。

接著川普也直接點名中國，稱中國企業在墨西哥蓋了多間大工廠，要在當地製造汽車，他先是表示「習近平和我是朋友」並向其喊話，稱中國企業不僅在墨西哥建造汽車工廠不聘請美國勞工，還要把車輛賣給他們，「我們將對每一輛汽車課徵100%關稅，若我當選了，就別想把這些車賣出去」。

《路透社》發現，川普在競選造勢時，越來越常使用「反烏托邦」語彙來形容當前的美國，例如他在這場演說中提到美國汽車業面臨外國車商激烈競爭，但卻稱「如果我沒當選，整個國家會遭到血洗」，至於川普陣營被問及「血洗」指的究竟是什麼，他們僅引述一名《紐約時報》記者的社群貼文作為回答，該篇貼文則解釋川普的「血洗論」指的是美國汽車業與經濟。

拜登競選陣營發言人辛格（James Singer）則譴責川普的「血洗說」是想讓國會暴動事件再度上演，但美國選民即將讓川普於今年11月再次嘗到敗選滋味，「因為他們反對川普的極端主義、對暴力的喜愛以及對復仇的渴望。」

拜登也在同日的華盛頓晚宴上發表談話，警告這次大選是「歷史上前所未有的時刻」，拜登稱2020年大選的謊言、推翻大選的陰謀和1月6日的動亂等等，構成了自美國內戰以來對民主最大的威脅，「2020年，他們失敗了，但威脅依然存在。」

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