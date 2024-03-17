李多慧見面會「VIP票價快3千」只能拍團照 挨轟：當台灣人盤子
南韓女團BLACKPINK所屬YG娛樂昨（16）日宣布，將發行啦啦隊女神李多慧首張單曲〈HUSH〉，並舉辦粉絲見面會；粉絲見面會每張VIP票要價新台幣2880元，卻只能拍攝「5人團體照」，令網友怒轟：「這有點挺不下去了，真把台灣人當盤子？」、「她真以為她是韓星喔！」
記者黃雅琪／綜合報導
李多慧見面會將於4月3日、4月4日分別在高雄和台北舉行，全區站席沒有座位，一般票價為新台幣1880元，VIP票價為新台幣2880元、可優先入場、與李多慧擊掌，並拍攝5人團體照（4人1組＋李多慧）。見面會內容公布後，引起PTT網友熱議，有人發文問：「真好奇有多少人買單，這個價還要跟其他3個人一起拍，呆丸郎（台灣人）到底要多盤？3月18日見分曉。」
許多網友認為這樣的票價和內容太誇張「啦啦隊捧成巨星，真悲哀的台灣！」、「2880還要拍團體照？」、「YG爛到沒藝人，簽這種」、「不演了欸，缺錢買房就是了，可以這樣割的嗎？」、「看到這價碼真的會笑出來，一個啦啦隊賣的跟一場2個小時的演唱會一樣貴。」但也有網友覺得值得「有流行文化的國家，比這個盤的多的是」、「很便宜耶，她在啦啦隊絕對是SUPER STAR」、「如果是圓夢，可能就還好。」
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